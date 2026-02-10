عاجل:
الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر
صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة
تظاهرات أمام برج ترامب في نيويورك للمطالبة بإنهاء الحرب على إيران
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
طيران الاحتلال "الإسرائيلي" يشنّ غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان
مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي باقري كني: الولايات المتحدة ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ وهي اغتيال قائد الثورة
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي عربصاليم وشحور جنوبي لبنان
كتائب حزب الله العراقي: نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب، بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة

إثيوبيا تستضيف معسكر تدريب سريا لقوات الدعم السريع بدعم إماراتي

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦
٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش
إثيوبيا تستضيف معسكر تدريب سريا لقوات الدعم السريع بدعم إماراتي
كشفت وكالة رويترز عن صور بالأقمار الإصطناعية تؤكد تورط إثيوبيا، بدعم إماراتي، في إقامة معسكر سري لتدريب آلاف المقاتلين التابعين لقوات الدعم السريع.

ووفقاً لمذكرة داخلية، وفرت الإمارات إمداداً عسكرياً لدعم القوات في إثيوبيا، حيث يضم المعسكر مركزاً للتحكم بالطائرات المسيّرة.

وتمثل هذه الصور أول دليل مباشر على انغماس إثيوبيا في الحرب السودانية، ما يوفر لقوات الدعم السريع إمدادات كبيرة من الجنود الجدد مع تصاعد القتال في جنوب البلاد.

في جانب آخر، وصفت الأمم المتحدة الفظائع التي جرت في مدينة الفاشر السودانية بـ "الكارثة" التي تعادل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، محذّرة من تكرارها في إقليم كردفان.

وقد وثق المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عمليات قتل جماعي وعنف جنساني، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال واستخدام التجويع كسلاح حرب، حيث قُتل آلاف الأشخاص خلال أيام وشرد عشرات الآلاف.

كما اندلعت حرائق في خيام النازحين بمخيم طويلة غرب الفاشر، مما أدى إلى وفاة طفل وتشريد مئات الأسر دون مأوى أو غذاء.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

السودان.. قتلى وجرحى في قصف لقوات الدعم السريع لاجتماع بولاية سنار

السودان.. قتلى وجرحى في قصف لقوات الدعم السريع لاجتماع بولاية سنار

تحذيرات من محاصرة

تحذيرات من محاصرة "الدعم السريع " للأبيض وسط السودان

مقتل واصابة 40 شخصا في هجوم لـ

مقتل واصابة 40 شخصا في هجوم لـ"الدعم السريع" على ولاية سنار

السودان: ضحايا مدنيون بغارة للدعم السريع استهدفت سوقا جنوب كردفان!

السودان: ضحايا مدنيون بغارة للدعم السريع استهدفت سوقا جنوب كردفان!

0% ...

آخرالاخبار

متحدث 'الأمن القومي' النيابية: أداء قواتنا المسلحة يثبت اقتدارها المذهل يوما بعد آخر

بقائي: الشهید السيد القائد آية الله الخامنئي ضحی بنفسه من أجل ايران

إغلاق الأجواء يشعل أسعار تذاكر الطيران بين آسيا وأوروبا

الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران

المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر

هيئة إعلام حزب الله تدين عدوان الاحتلال على قناة المنار وإذاعة النور

موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه كيان العدو الإسرائيلي

صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ

هلاك عدد من مشاة البحرية الأمريكية وتدمير مبنى المقر الرئيس لقاعدة جوية أمريكية

وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة