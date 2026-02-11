عاجل:
الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦
١٠:١٩ بتوقيت غرينتش
السعودية: التنسيق بين طهران ورياض هو أفضل رد على اسرائيل
استقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، السفير السعودي لدى طهران، عبد الله بن سعود العنزي، في لقاء ركز على آفاق التعاون الثنائي في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وأشار عزيزي خلال اللقاء إلى أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق إيران واالسعودية في ظل التطورات الإقليمية الحالية، مؤكدا على ضرورة أن تضطلع الدولتان بدور محوري لضمان الأمن المستدام دون الحاجة إلى وجود قوى أجنبية.

وأعرب عزيزي عن اعتقاده بأن التعاون بين طهران والرياض يمكن أن يكون ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

المزيد: طهران تدعو واشنطن للحد من تخريب المباحثات والتحرر من تبعية تل أبيب

من جهته، شدد السفير السعودي عبد الله العنزي على أن التنسيق بين إيران والسعودية يعد "أفضل رد" على الممارسات التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة، مضيفا أن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين يبعث برسالة واضحة وقوية إلى جميع الأطراف التي تسعى إلى الإخلال باستقرار المنطقة.

كما أكد العنزي على المبدأ الثابت لبلاده بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد والفعال لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين، وليس عبر الصراعات العسكرية.

وذكر أن حل القضايا الإقليمية المعقدة يجب أن يمر عبر طرق سلمية وبناءة، وأن التنسيق بين الرياض وطهران يمكن أن يلعب دورا حاسما في تحقيق هذا الهدف.

