حراك دبلوماسي عربي..تهاني خليجية لذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦
٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش
حراك دبلوماسي عربي..تهاني خليجية لذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران
بعث قادة ومسؤولون في الدول الخليجية برقيات تهنئة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بمناسبة اليوم الوطني الإيراني وذكرى انتصار الثورة الإسلامية.

وأرسل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة إلى الرئيس الإيراني، متمنيين لإيران وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

كما بعث سلطان عمان هيثم بن طارق برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني، متمنيا له الصحة وللشعب الإيراني دوام التقدم.

وأرسل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني برقيتي تهنئة مماثلتين.

فيما بعث كل من أمير الكويت مشعل الأحمد وولي عهده صباح الخالد برقيتي تهنئة، عبّروا فيهما عن تمنياتهم لإيران وشعبها بالتطور والازدهار.

ووجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس الإيراني.

وفي البحرين، بعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة، أكد فيها الحرص على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي السياق نفسه، شهدت العاصمة طهران وباقي المحافظات الإيرانية، اليوم الأربعاء، مسيرات حاشدة لإحياء الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية.

