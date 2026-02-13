عاجل:
الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر
صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة
تظاهرات أمام برج ترامب في نيويورك للمطالبة بإنهاء الحرب على إيران
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
طيران الاحتلال "الإسرائيلي" يشنّ غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان
مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي باقري كني: الولايات المتحدة ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ وهي اغتيال قائد الثورة
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي عربصاليم وشحور جنوبي لبنان
كتائب حزب الله العراقي: نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب، بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة

تدهور الاوضاع الانسانية وانتهاكات بحق المدنين في الفاشر

تدهور الاوضاع الانسانية وانتهاكات بحق المدنين في الفاشر
تدهورت الاوضاع الانسانية في مدينة الفاشر بدارفور في السودان في ظل تصعيد ميداني من قبل قوات الدعم السريع.

واتهمت سلطات شمال دارفور المتمردين بشن هجمات على المدن وفرض حصار وممارسة انتهاكات واسعة على المدنيين.

وقد تصاعدت الإنتهاكات في دارفور وتدهورت الأوضاع الإنسانية في الفاشر، حيث تشهد ولايات دارفور وبعض مناطق كردفان تصعيداً ميدانياً عقب سيطرة قوات الدعم السريع المتمردة على تلك المناطق بعد خروجها من ولايات أخرى في السودان.

وتتهم السلطات المحلية قوات الدعم السريع بشن هجمات على المدن والأحياء المدنية وفرض حصار على عدد من المناطق، وسط تقارير عن انتهاكات واسعة بحق المدنيين.

وكشفت حكومة ولاية شمال دارفور عن حجم الجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر، مشيرة إلى حوادث قتل ونهب واعتقالات وتصفية للمواطنين على أساس عرقي، إلى جانب منع وصول الغذاء والدواء إلى السكان المدنيين.

