تدهور الاوضاع الانسانية وانتهاكات بحق المدنين في الفاشر

واتهمت سلطات شمال دارفور المتمردين بشن هجمات على المدن وفرض حصار وممارسة انتهاكات واسعة على المدنيين.

وقد تصاعدت الإنتهاكات في دارفور وتدهورت الأوضاع الإنسانية في الفاشر، حيث تشهد ولايات دارفور وبعض مناطق كردفان تصعيداً ميدانياً عقب سيطرة قوات الدعم السريع المتمردة على تلك المناطق بعد خروجها من ولايات أخرى في السودان.

وتتهم السلطات المحلية قوات الدعم السريع بشن هجمات على المدن والأحياء المدنية وفرض حصار على عدد من المناطق، وسط تقارير عن انتهاكات واسعة بحق المدنيين.

وكشفت حكومة ولاية شمال دارفور عن حجم الجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر، مشيرة إلى حوادث قتل ونهب واعتقالات وتصفية للمواطنين على أساس عرقي، إلى جانب منع وصول الغذاء والدواء إلى السكان المدنيين.