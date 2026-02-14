سيناتور أمريكي يهاجم قادة دول خليجية بسبب إيران

وقال غراهام، موجهاً خطابه إلى قيادات في المنطقة: “توقفوا عن هذا”، معتبراً أن رفض المواجهة العسكرية يشجع إيران على مواصلة سياساتها، على حد تعبيره.

كما أشار إلى خلافات إقليمية في اليمن والسودان، داعياً إلى النظر – بحسب قوله – إلى “الصورة الأكبر”.

وفي تصعيد لافت، وجّه السيناتور الأمريكي انتقادات إلى عدد من الدول، بينها تركيا وقطر ومصر، معتبراً أن الإبقاء على الوضع القائم لا يخدم المصالح الأمريكية، ومكرراً هجومه على النظام الإيراني بلغة حادة.

ويرى متابعون أن تصريحات غراهام تعكس اتجاهاً داخل بعض الأوساط الأمريكية يسعى إلى توسيع دائرة المواجهة وجرّ حلفاء واشنطن الإقليميين إلى مواقف أكثر تشدداً تجاه إيران، في وقت تؤكد فيه طهران تمسكها بحقوقها السيادية ورفضها لأي تهديد أو ابتزاز سياسي أو عسكري.