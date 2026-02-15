أزمة الجنوب.. إشتباكات في شبوة ورفض الحكومة الجديدة

واقتحم المحتجون مباني حكومية، وقد أدت الاشتباكات إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما تصاعد خطاب المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة والسعودية، في مؤشرات تعكس هشاشة المشهد وتعقيد المرحلة.

فهل ما جرى في شبوة مجرد احتجاجات عابرة أم بداية مرحلة تصعيد سياسي وأمني أوسع في الجنوب؟وهل تمتلك حكومة رشاد العليمي الأدوات الكافية لفرض حضورها وإدارة التوازنات المعقدة؟

ثم إلى أين يتجه مشروع الجنوب بين مطالب الانفصال وضغوط الواقع الإقليمي؟

ضيوف البرنامج:

- عارف العامري امين سر حزب جبهة التحرير الجنوبي من صنعاء

-محمد الزبيدي إعلامي يمني من بيروت



التفاصيل في الفيديو المرفق ...