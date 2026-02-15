عاجل:
تنفيذ الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4 بالتزامن مع إعلان قائد الثورة بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر و..
صواريخ الجيل الجديد الإيرانية تفتتح الموجة 29 من عملية الوعد الصادق 4 مساء الأحد
في اتصال هاتفي مع ماكرون.. بزشكيان يحذر من اي اجراء قد تقوم به فرنسا في مواكبة المعتدين على ايران
هيئة الأركان الإيرانية: تحت إمرة القائد مجتبى خامنئي سنجعل أمريكا وسائر الأعداء يندمون على أي عداون ضدنا
كتائب حزب الله: تنصيب السيدمجتبى خامنئي قائداً وحاملاً للواء قوى المقاومة في العالم دليل إضافي على حجم التحديات المصيرية التي تحدق بالأمة
محمدعلي الحوثي: إختيار السيدمجتبى خامنئي قائداً للثورة وهو دليل على تماسك ووحدة وجاهزية النظام والشعب الإيراني
بزشكيان: إنتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة
قاليباف: قرار انتخاب القائد مجتبى خامنئي بدد آخر آمال أعداء إيران
لاريجاني: عملية اختيار القائد مجتبى خامنئي كانت شفافة وقانونية وجاءت ردا على حملات التشويه السلبية
مجلس الخبراء ينتخب آيةالله السيدمجتبى خامنئي قائداً جديداً للثورة الإسلامية في إيران

المشهد اليمني..

أزمة الجنوب.. إشتباكات في شبوة ورفض الحكومة الجديدة

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦
٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش
مشاهد التوتر تتجدد في الجنوب اليمني، وهذه المرة في محافظة شبوة، حيث تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات دامية في مدينة عتق، ورفض لعودة الحكومة الجديدة التي عينها رشاد العليمي بدعم سعودي.

واقتحم المحتجون مباني حكومية، وقد أدت الاشتباكات إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما تصاعد خطاب المجلس الانتقالي الجنوبي ضد الحكومة والسعودية، في مؤشرات تعكس هشاشة المشهد وتعقيد المرحلة.

فهل ما جرى في شبوة مجرد احتجاجات عابرة أم بداية مرحلة تصعيد سياسي وأمني أوسع في الجنوب؟وهل تمتلك حكومة رشاد العليمي الأدوات الكافية لفرض حضورها وإدارة التوازنات المعقدة؟
ثم إلى أين يتجه مشروع الجنوب بين مطالب الانفصال وضغوط الواقع الإقليمي؟

ضيوف البرنامج:

- عارف العامري امين سر حزب جبهة التحرير الجنوبي من صنعاء

-محمد الزبيدي إعلامي يمني من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

