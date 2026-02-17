بالفيديو.. وفاة 115 كل ساعة بالأمراض المرتبطة بالصرف الصحي بافريقيا الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش أربعمئة مليون إنسان في أفريقيا بلا مياه كافية لحياتهم اليومية. رقم صادم يضع القارة أمام أزمة وجودية، تتجاوز العطش، وتطال الصحة والاقتصاد والاستقرار ، أكثر من ثمانمئة مليون شخص لا يحصلون على خدمات النظافة الأساسية، فيما تحصد الأمراض المرتبطة بالمياه أرواح الأفارقة بصمت. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الكوليرا والإسهال والتيفوئيد تتسبب بنحو مئة وخمس عشرة حالة وفاة كل ساعة في أفريقيا، ما يعني نزيفا بشريا متواصلا، وخسائر اقتصادية تعيق التنمية وتضعف القدرة التنافسية للصناعة. التفاصيل في الفيديو المرفق ... كلمات دليلية أفريقيا منظمة الصحة العالمية الكوليرا والإسهال والتيفوئيد