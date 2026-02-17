عاجل:
الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر
صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة
تظاهرات أمام برج ترامب في نيويورك للمطالبة بإنهاء الحرب على إيران
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
طيران الاحتلال "الإسرائيلي" يشنّ غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان
مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي باقري كني: الولايات المتحدة ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ وهي اغتيال قائد الثورة
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي عربصاليم وشحور جنوبي لبنان
كتائب حزب الله العراقي: نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب، بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة

وفاة 115 كل ساعة بالأمراض المرتبطة بالصرف الصحي بافريقيا

أربعمئة مليون إنسان في أفريقيا بلا مياه كافية لحياتهم اليومية. رقم صادم يضع القارة أمام أزمة وجودية، تتجاوز العطش، وتطال الصحة والاقتصاد والاستقرار ، أكثر من ثمانمئة مليون شخص لا يحصلون على خدمات النظافة الأساسية، فيما تحصد الأمراض المرتبطة بالمياه أرواح الأفارقة بصمت.

منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الكوليرا والإسهال والتيفوئيد تتسبب بنحو مئة وخمس عشرة حالة وفاة كل ساعة في أفريقيا، ما يعني نزيفا بشريا متواصلا، وخسائر اقتصادية تعيق التنمية وتضعف القدرة التنافسية للصناعة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

متحدث 'الأمن القومي' النيابية: أداء قواتنا المسلحة يثبت اقتدارها المذهل يوما بعد آخر

بقائي: الشهید السيد القائد آية الله الخامنئي ضحی بنفسه من أجل ايران

إغلاق الأجواء يشعل أسعار تذاكر الطيران بين آسيا وأوروبا

هيئة إعلام حزب الله تدين عدوان الاحتلال على قناة المنار وإذاعة النور

موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه كيان العدو الإسرائيلي

هلاك عدد من مشاة البحرية الأمريكية وتدمير مبنى المقر الرئيس لقاعدة جوية أمريكية

