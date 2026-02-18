أردوغان: اعتراف "إسرائيل" بمنطقة صومالي لاند لا يفيد أحدا

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى أديس أبابا "أود أن أؤكد بشكل خاص على موقفنا المتمثل في الإعلاء من شأن سيادة ووحدة أراضي الدول في المنطقة التي تقع فيها إثيوبيا"، مضيفا أن تركيا لا تريد أن تنشب صراعات جديدة في القرن الأفريقي.

وأضاف "نعتقد أنه يتعين على دول المنطقة إيجاد حلول لمشكلات المنطقة وألا يتحول القرن الأفريقي إلى ساحة تنافس لقوى أجنبية. وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد أن اعتراف إسرائيل بصومالي لاند لا يفيد تلك المنطقة ولا القرن الأفريقي".

المزيد: إردوغان: الاحتلال ‌يسعى لزعزعة استقرار القرن الأفريقي

وكان الرئيس التركي قال في ديسمبر إن قرار كيان الاحتلال الاعتراف رسميا بصومالي لاند، وهي منطقة أعلنت استقلالها عام 1991، غير قانوني وغير مقبول، متهما الكيان الصهيوني بمحاولة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.