عاجل:
الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر
صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة
تظاهرات أمام برج ترامب في نيويورك للمطالبة بإنهاء الحرب على إيران
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
طيران الاحتلال "الإسرائيلي" يشنّ غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان
مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي باقري كني: الولايات المتحدة ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ وهي اغتيال قائد الثورة
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي عربصاليم وشحور جنوبي لبنان
كتائب حزب الله العراقي: نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب، بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة

أردوغان: اعتراف "إسرائيل" بمنطقة صومالي لاند لا يفيد أحدا

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦
١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش
أردوغان: اعتراف
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن اعتراف "إسرائيل" بصومالي لاند لن يفيد الإقليم الانفصالي أو المنطقة.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى أديس أبابا "أود أن أؤكد بشكل خاص على موقفنا المتمثل في الإعلاء من شأن سيادة ووحدة أراضي الدول في المنطقة التي تقع فيها إثيوبيا"، مضيفا أن تركيا لا تريد أن تنشب صراعات جديدة في القرن الأفريقي.

وأضاف "نعتقد أنه يتعين على دول المنطقة إيجاد حلول لمشكلات المنطقة وألا يتحول القرن الأفريقي إلى ساحة تنافس لقوى أجنبية. وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد أن اعتراف إسرائيل بصومالي لاند لا يفيد تلك المنطقة ولا القرن الأفريقي".

وكان الرئيس التركي قال في ديسمبر إن قرار كيان الاحتلال الاعتراف رسميا بصومالي لاند، وهي منطقة أعلنت استقلالها عام 1991، غير قانوني وغير مقبول، متهما الكيان الصهيوني بمحاولة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

