عاجل:
الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر
صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة
تظاهرات أمام برج ترامب في نيويورك للمطالبة بإنهاء الحرب على إيران
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
طيران الاحتلال "الإسرائيلي" يشنّ غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان
مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي باقري كني: الولايات المتحدة ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ وهي اغتيال قائد الثورة
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي عربصاليم وشحور جنوبي لبنان
كتائب حزب الله العراقي: نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب، بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة

إعلام عبري:

مواجهة عسكرية محتملة بين مصر وكيان الاحتلال في إفريقيا!

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦
٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش
مواجهة عسكرية محتملة بين مصر وكيان الاحتلال في إفريقيا!
تحدثت وسائل إعلام عبرية عن احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية بين مصر وكيان الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الصومالية، في ظل تطورات متسارعة يشهدها القرن الإفريقي حتى فبراير 2026.

وذكرت منصة "ناتسيف نت" الإسرائيلية أن المنطقة تشهد تصاعدًا ملحوظًا في حدة التوتر بين القاهرة وتل أبيب، على خلفية تنامي انخراطهما في الملف الصومالي، مقدمةً تقييماً لاحتمالات المواجهة العسكرية بين الطرفين.

وأشارت المنصة إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند" شكّل نقطة تحول، إذ أصبحت في 26 ديسمبر 2025 أول دولة تعترف رسميًا باستقلال الإقليم، وهي خطوة اعتبرتها كل من القاهرة ومقديشو انتهاكًا صريحًا للسيادة الصومالية ومحاولة إسرائيلية لتعزيز حضور استراتيجي في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضافت أن الرد المصري تمثل في تسريع نشر قواته داخل الصومال الاتحادي، حيث بدأت القاهرة في نشر قوة عسكرية تُقدّر بنحو 10 آلاف جندي، بعضهم ضمن مهمة الاتحاد الإفريقي، وآخرون في إطار اتفاق دفاع ثنائي.

كما نظم الجيش المصري في 11 فبراير 2026 عرضًا عسكريًا في القاهرة بحضور الرئيس الصومالي، في رسالة ردع مباشرة إلى الكيان الإسرائيلي وإثيوبيا.

وأوضحت المنصة أن مصر أعلنت رسميًا رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي بـ"صوماليلاند"، معتبرةً ذلك تهديدًا مباشرًا لوصولها إلى البحر الأحمر ولأمنها القومي.

وبحسب التقييمات التي أوردتها، فإن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين مصر والكيان الإسرائيلي يُعد منخفضًا، غير أن خطر المواجهة غير المباشرة على الأراضي الصومالية يبقى مرتفعًا، في ظل سعي القاهرة إلى تقييد التحركات الإسرائيلية في إفريقيا عبر تعزيز شراكاتها مع الصومال وإريتريا.

كما رجّحت احتمال حدوث احتكاك بحري في البحر الأحمر، إذ أكدت مصر أن مسؤولية تأمين الملاحة فيه تقع على عاتق الدول المطلة عليه فقط، في إشارة إلى رفضها أي انخراط إسرائيلي علني في المنطقة. وفي السياق ذاته، أعلنت صنعاء أنها ستعتبر أي وجود إسرائيلي في "صوماليلاند" هدفًا عسكريًا، ما يضيف بُعدًا متفجرًا للوضع في ظل قرب القوات المصرية.

واختتمت "ناتسيف نت" تقريرها بالقول إن التحرك المصري النشط يهدف إلى إحباط محور 'إسرائيل'–إثيوبيا–صوماليلاند، مؤكدةً أنه رغم تجنب الجانبين التصعيد المباشر، فإن تحول القرن الإفريقي إلى ساحة تنافس بين القاهرة وتل أبيب يرفع من احتمالات وقوع حوادث أمنية ويزيد من الضغط الدبلوماسي المصري على المصالح الإسرائيلية في القارة.

وفي سياق متصل، شهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ووزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر فعالية اصطفاف القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الأمن والاستقرار في الصومال.

من جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، حرصًا على تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب هناك.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

رسائل تحذيرية مصرية لـ'إسرائيل' وإثيوبيا بشأن الصومال

رسائل تحذيرية مصرية لـ'إسرائيل' وإثيوبيا بشأن الصومال

اصطفاف القوات المصرية في الصومال.. لماذا؟!

اصطفاف القوات المصرية في الصومال.. لماذا؟!

الرئيس الصومالي يدق ناقوس الخطر:تل أبيب تهدد القرن الأفريقي

الرئيس الصومالي يدق ناقوس الخطر:تل أبيب تهدد القرن الأفريقي

0% ...

آخرالاخبار

متحدث 'الأمن القومي' النيابية: أداء قواتنا المسلحة يثبت اقتدارها المذهل يوما بعد آخر

بقائي: الشهید السيد القائد آية الله الخامنئي ضحی بنفسه من أجل ايران

إغلاق الأجواء يشعل أسعار تذاكر الطيران بين آسيا وأوروبا

الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران

المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر

هيئة إعلام حزب الله تدين عدوان الاحتلال على قناة المنار وإذاعة النور

موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه كيان العدو الإسرائيلي

صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ

هلاك عدد من مشاة البحرية الأمريكية وتدمير مبنى المقر الرئيس لقاعدة جوية أمريكية

وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة