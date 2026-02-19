تصاعد القتال في السودان.. تحذير أوروبي من جرائم حرب ووصول قافلة إغاثة

وأكد البيان المشترك أن الهجمات الجوية وضربات المسيّرات واستهداف المرافق الصحية وقوافل الغذاء تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب، في ظل سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه التحذيرات بينما تتواصل المعارك في ولايتي دارفور وكردفان، حيث تتفاقم المجاعة ويتصاعد العنف ويتزايد النزوح الجماعي، في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم حاليًا.

وفي موازاة ذلك، أعلنت الأمم المتحدة وصول قافلة مساعدات غذائية إلى مدينتي الدلنج وكادوقلي بولاية جنوب كردفان، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عامين، وسط آمال بأن تمهّد لتوسيع نطاق الإغاثة والوصول إلى مئات الآلاف من المتضررين.

وفي هذا سياق عبَّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" الأربعاء، عن قلقه إزاء تقارير تتحدث عن مقتل أكثر من 50 مدنيا في غارات جوية بطائرات مسيَّرة في السودان يومي الأحد والاثنين الماضيين.