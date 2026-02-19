عاجل:
الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر
صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة
تظاهرات أمام برج ترامب في نيويورك للمطالبة بإنهاء الحرب على إيران
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
طيران الاحتلال "الإسرائيلي" يشنّ غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان
مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي باقري كني: الولايات المتحدة ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ وهي اغتيال قائد الثورة
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي عربصاليم وشحور جنوبي لبنان
كتائب حزب الله العراقي: نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب، بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة

تصاعد القتال في السودان.. تحذير أوروبي من جرائم حرب ووصول قافلة إغاثة

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦
٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش
تصاعد القتال في السودان.. تحذير أوروبي من جرائم حرب ووصول قافلة إغاثة
حذّرت 24 دولة أوروبية وغربية من تفاقم الكارثة في السودان، مطالبةً بوقف فوري للقتال، واجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي طالت المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأكد البيان المشترك أن الهجمات الجوية وضربات المسيّرات واستهداف المرافق الصحية وقوافل الغذاء تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب، في ظل سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه التحذيرات بينما تتواصل المعارك في ولايتي دارفور وكردفان، حيث تتفاقم المجاعة ويتصاعد العنف ويتزايد النزوح الجماعي، في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم حاليًا.

وفي موازاة ذلك، أعلنت الأمم المتحدة وصول قافلة مساعدات غذائية إلى مدينتي الدلنج وكادوقلي بولاية جنوب كردفان، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عامين، وسط آمال بأن تمهّد لتوسيع نطاق الإغاثة والوصول إلى مئات الآلاف من المتضررين.

وفي هذا سياق عبَّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" الأربعاء، عن قلقه إزاء تقارير تتحدث عن مقتل أكثر من 50 مدنيا في غارات جوية بطائرات مسيَّرة في السودان يومي الأحد والاثنين الماضيين.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

السودان؛ تصعيد عسكري بعد اعلان رؤی جديدة لإنهاء الصراع

السودان؛ تصعيد عسكري بعد اعلان رؤی جديدة لإنهاء الصراع

اتساع رقعة القتال في السودان علی جميع الجبهات

اتساع رقعة القتال في السودان علی جميع الجبهات

مفوض أممي: انتهاكات الدعم السريع بالفاشر تصل لمستوى جرائم حرب

مفوض أممي: انتهاكات الدعم السريع بالفاشر تصل لمستوى جرائم حرب

0% ...

آخرالاخبار

متحدث 'الأمن القومي' النيابية: أداء قواتنا المسلحة يثبت اقتدارها المذهل يوما بعد آخر

بقائي: الشهید السيد القائد آية الله الخامنئي ضحی بنفسه من أجل ايران

إغلاق الأجواء يشعل أسعار تذاكر الطيران بين آسيا وأوروبا

الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران

المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر

هيئة إعلام حزب الله تدين عدوان الاحتلال على قناة المنار وإذاعة النور

موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه كيان العدو الإسرائيلي

صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ

هلاك عدد من مشاة البحرية الأمريكية وتدمير مبنى المقر الرئيس لقاعدة جوية أمريكية

وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة