مقترح إيراني لإنشاء مركز مالي مشترك لتسهيل الاستثمارات بين الدول الإسلامية

جاء ذلك خلال لقائه مع "الشيخ صالح كامل" رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ورئيس اتحاد غرف التجارة في المملكة العربية السعودية، حيث شدد حسن‌زاده على أن إنشاء مثل هذا المركز يُمثّل بنية أساسية حيوية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، ويسهم في إزالة العقبات أمام التجارة البينية.

وأشار رئيس غرفة تجارة إيران إلى غياب العلاقات التجارية المباشرة بين طهران والرياض، داعياً إلى إرساء آليات فعّالة للتجارة المباشرة بين البلدين بما يتماشى مع الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للطرفين.

من جانبه، رحّب الشيخ صالح كامل بالمقترح وأكد استعداد المملكة لدعم تبادل الوفود التجارية وتنظيم معرض متخصص لإطلاق مفاوضات مباشرة بين رجال الأعمال الإيرانيين والسعوديين.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيران والدول العربية والإسلامية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز الروابط الاقتصادية في المنطقة.