تنفيذ الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4 بالتزامن مع إعلان قائد الثورة بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر و..
صواريخ الجيل الجديد الإيرانية تفتتح الموجة 29 من عملية الوعد الصادق 4 مساء الأحد
في اتصال هاتفي مع ماكرون.. بزشكيان يحذر من اي اجراء قد تقوم به فرنسا في مواكبة المعتدين على ايران
هيئة الأركان الإيرانية: تحت إمرة القائد مجتبى خامنئي سنجعل أمريكا وسائر الأعداء يندمون على أي عداون ضدنا
كتائب حزب الله: تنصيب السيدمجتبى خامنئي قائداً وحاملاً للواء قوى المقاومة في العالم دليل إضافي على حجم التحديات المصيرية التي تحدق بالأمة
محمدعلي الحوثي: إختيار السيدمجتبى خامنئي قائداً للثورة وهو دليل على تماسك ووحدة وجاهزية النظام والشعب الإيراني
بزشكيان: إنتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة
قاليباف: قرار انتخاب القائد مجتبى خامنئي بدد آخر آمال أعداء إيران
لاريجاني: عملية اختيار القائد مجتبى خامنئي كانت شفافة وقانونية وجاءت ردا على حملات التشويه السلبية
مجلس الخبراء ينتخب آيةالله السيدمجتبى خامنئي قائداً جديداً للثورة الإسلامية في إيران

مقترح إيراني لإنشاء مركز مالي مشترك لتسهيل الاستثمارات بين الدول الإسلامية

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦
١١:١٩ بتوقيت غرينتش
دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية "صمد حسن‌زاده" إلى إنشاء مركز تبادل مالي مستقل بين الدول الإسلامية، بهدف تعزيز التعاون التجاري وتسهيل الاستثمارات المشتركة بين الدول الإسلامية.

جاء ذلك خلال لقائه مع "الشيخ صالح كامل" رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية ورئيس اتحاد غرف التجارة في المملكة العربية السعودية، حيث شدد حسن‌زاده على أن إنشاء مثل هذا المركز يُمثّل بنية أساسية حيوية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، ويسهم في إزالة العقبات أمام التجارة البينية.

وأشار رئيس غرفة تجارة إيران إلى غياب العلاقات التجارية المباشرة بين طهران والرياض، داعياً إلى إرساء آليات فعّالة للتجارة المباشرة بين البلدين بما يتماشى مع الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للطرفين.

من جانبه، رحّب الشيخ صالح كامل بالمقترح وأكد استعداد المملكة لدعم تبادل الوفود التجارية وتنظيم معرض متخصص لإطلاق مفاوضات مباشرة بين رجال الأعمال الإيرانيين والسعوديين.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيران والدول العربية والإسلامية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز الروابط الاقتصادية في المنطقة.

