الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر
صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة
تظاهرات أمام برج ترامب في نيويورك للمطالبة بإنهاء الحرب على إيران
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
طيران الاحتلال "الإسرائيلي" يشنّ غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان
مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي باقري كني: الولايات المتحدة ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ وهي اغتيال قائد الثورة
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي عربصاليم وشحور جنوبي لبنان
كتائب حزب الله العراقي: نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب، بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة

بالفيديو..

شهادات مروّعة عن قتل واغتصاب وتجويع ممنهج استهدف عرقاً بأكمله!

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦
٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحملة تدل على ارتكاب جريمة إبادة جماعية جميعها وثقها تقرير صادر عن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان مؤكدة أن قوات الدعم السريع نفذت حملة تدمير منسقة استهدفت المجتمعات غير العربية في مدينة الفاشر وما حولها.

ولفتت البعثة إلى أن الأدلة تشير إلى ارتكاب ما لا يقل عن ثلاثة أفعال تُشكل أركان جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، وهي: قتل أفراد من جماعة عرقية محمية، وإلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم بهم، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك: الأحداث التي شهدتها مدينة الفاشر في إقليم دارفور بالسودان تمثل كارثة حقوق إنسان كان يمكن منعه االشهادات أفادت بوقوع عمليات قتل جماعي وإعدامات ميدانية بحق المدنيين إلى جانب حالات اغتصاب وتعذيب وسوء معاملة .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

متحدث 'الأمن القومي' النيابية: أداء قواتنا المسلحة يثبت اقتدارها المذهل يوما بعد آخر

بقائي: الشهید السيد القائد آية الله الخامنئي ضحی بنفسه من أجل ايران

إغلاق الأجواء يشعل أسعار تذاكر الطيران بين آسيا وأوروبا

هيئة إعلام حزب الله تدين عدوان الاحتلال على قناة المنار وإذاعة النور

موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه كيان العدو الإسرائيلي

هلاك عدد من مشاة البحرية الأمريكية وتدمير مبنى المقر الرئيس لقاعدة جوية أمريكية

