عاجل:
تنفيذ الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4 بالتزامن مع إعلان قائد الثورة بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر و..
صواريخ الجيل الجديد الإيرانية تفتتح الموجة 29 من عملية الوعد الصادق 4 مساء الأحد
في اتصال هاتفي مع ماكرون.. بزشكيان يحذر من اي اجراء قد تقوم به فرنسا في مواكبة المعتدين على ايران
هيئة الأركان الإيرانية: تحت إمرة القائد مجتبى خامنئي سنجعل أمريكا وسائر الأعداء يندمون على أي عداون ضدنا
كتائب حزب الله: تنصيب السيدمجتبى خامنئي قائداً وحاملاً للواء قوى المقاومة في العالم دليل إضافي على حجم التحديات المصيرية التي تحدق بالأمة
محمدعلي الحوثي: إختيار السيدمجتبى خامنئي قائداً للثورة وهو دليل على تماسك ووحدة وجاهزية النظام والشعب الإيراني
بزشكيان: إنتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة
قاليباف: قرار انتخاب القائد مجتبى خامنئي بدد آخر آمال أعداء إيران
لاريجاني: عملية اختيار القائد مجتبى خامنئي كانت شفافة وقانونية وجاءت ردا على حملات التشويه السلبية
مجلس الخبراء ينتخب آيةالله السيدمجتبى خامنئي قائداً جديداً للثورة الإسلامية في إيران

بتوقيت اليمن..

اليمن في مواجهة التحالفات الغربية: البحر الأحمر ليس ساحة للهيمنة

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦
٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش
لعل كل الأحداث الحاصلة اليوم تصب تجاه اليمن وتجاهى الجولة القادمة، واليمن مستعد.

ونبحث في هذا البرنامج "بتوقيت اليمن" عن الدافع الذي يدفع الدول الأوروبية لتمديد مهمة ما يسمى بتحالف "أسبيدز" على الملاحة البحرية؟ وهل هناك استعداد أوروبي تام لحماية السفن الإسرائيلية إذا ما عاودت عدوانها على غزة؟ وأي موقف سيتخذه اليمن تجاه أي عدوان عليه، سواءً كان أمريكياً، إسرائيلياً، أوروبياً أو حتى سعودياً عربياً؟

كما نتساءل عن المقصود بما يسمى "لجنة تسيير شراكة اليمن في الأمن البحري" الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية، وما سر التصريحات الأمريكية والأوروبية الأخيرة حول البحر الأحمر. وهل هناك خطر حقيقي يشكله اليمن على الملاحة البحرية يستدعي كل هذا الاهتمام، أم أن اليمن لم يستهدف إلا من يعتدي عليه وعلى الشعب الفلسطيني؟

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

صنعاء تعيد رسم توازنات الردع بالبحر الأحمر

صنعاء تعيد رسم توازنات الردع بالبحر الأحمر

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن + فيديو

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن + فيديو

السيد الحوثي: إيران.. الحاجز الأول ضد مخططات الاستباحة

السيد الحوثي: إيران.. الحاجز الأول ضد مخططات الاستباحة

اليمن وإيران.. محور الإيمان في مواجهة محور الشر

اليمن وإيران.. محور الإيمان في مواجهة محور الشر

بزشكيان: إنتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة

تنفيذ الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4 بالتزامن مع إعلان قائد الثورة بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر و..

تنفيذ الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4 بالتزامن مع إعلان قائد الثورة

صواريخ الجيل الجديد الإيرانية تفتتح الموجة 29 من عملية الوعد الصادق 4 مساء الأحد

في اتصال هاتفي مع ماكرون.. بزشكيان يحذر من اي اجراء قد تقوم به فرنسا في مواكبة المعتدين على ايران

بالفيديو.. أجواء اختيار آيةالله السيدمجتبى خامنئي في إحدى ساحات طهران

بزشكيان يحذر من اي اجراء قد تقوم به فرنسا في مواكبة المعتدين على ايران

مصادرة ممتلكات الإيرانيين المقيمين في الخارج الذين يتعاونون مع العدو

هيئة الأركان الإيرانية: تحت إمرة القائد مجتبى خامنئي سنجعل أمريكا وسائر الأعداء يندمون على أي عداون ضدنا

كتائب حزب الله: تنصيب السيدمجتبى خامنئي قائداً وحاملاً للواء قوى المقاومة في العالم دليل إضافي على حجم التحديات المصيرية التي تحدق بالأمة