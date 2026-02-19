اليمن في مواجهة التحالفات الغربية: البحر الأحمر ليس ساحة للهيمنة

ونبحث في هذا البرنامج "بتوقيت اليمن" عن الدافع الذي يدفع الدول الأوروبية لتمديد مهمة ما يسمى بتحالف "أسبيدز" على الملاحة البحرية؟ وهل هناك استعداد أوروبي تام لحماية السفن الإسرائيلية إذا ما عاودت عدوانها على غزة؟ وأي موقف سيتخذه اليمن تجاه أي عدوان عليه، سواءً كان أمريكياً، إسرائيلياً، أوروبياً أو حتى سعودياً عربياً؟

كما نتساءل عن المقصود بما يسمى "لجنة تسيير شراكة اليمن في الأمن البحري" الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية، وما سر التصريحات الأمريكية والأوروبية الأخيرة حول البحر الأحمر. وهل هناك خطر حقيقي يشكله اليمن على الملاحة البحرية يستدعي كل هذا الاهتمام، أم أن اليمن لم يستهدف إلا من يعتدي عليه وعلى الشعب الفلسطيني؟



التفاصيل في الفيديو المرفق ...