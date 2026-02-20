عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

عراقجي: نسعى لإعداد مسودة تفاوضية تحقق مصالح طهران وواشنطن

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦
٠١:١٣ بتوقيت غرينتش
عراقجي: نسعى لإعداد مسودة تفاوضية تحقق مصالح طهران وواشنطن
اجرى وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي محادثة هاتفية مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي.

وناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، آخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، خلال هذه المحادثة، إلى آخر التطورات المتعلقة بالمحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، مؤكداً على الجهود المبذولة لصياغة مسودة تفاوضية تقوم على الاحترام المتبادل ومصالح الطرفين.

ورحب وزير الخارجية المصري باستمرار العملية الدبلوماسية، مشدداً على ضرورة مواصلة المشاورات بهدف دفع المفاوضات قدماً والتوصل إلى إطار عمل مقبول للأطراف المعنية.

إقرأ أيضا.. روسيا تؤكد دعم حقوق ايران المشروعة في المفاوضات النووية

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

روسيا تؤكد دعم حقوق ايران المشروعة في المفاوضات النووية

روسيا تؤكد دعم حقوق ايران المشروعة في المفاوضات النووية

ايران: لن نكون البادئين بأي حرب لكننا سنرد بحزم على أي عدوان +فيديو

ايران: لن نكون البادئين بأي حرب لكننا سنرد بحزم على أي عدوان +فيديو

إيران للأمم المتحدة: أي اعتداء سيجعل قواعد المعتدين أهدافاً مشروعة لنا

إيران للأمم المتحدة: أي اعتداء سيجعل قواعد المعتدين أهدافاً مشروعة لنا

ايران ومصر ستتبادلان السفراء والإعلان الرسمي قريبا

ايران ومصر ستتبادلان السفراء والإعلان الرسمي قريبا

0% ...

آخرالاخبار

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط

المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود