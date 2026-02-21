عاجل:
لقاءات استراتيجية لأدميرال إيراني مع قادة عسكريين روس وسعوديين

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦
١٠:١١ بتوقيت غرينتش
لقاءات استراتيجية لأدميرال إيراني مع قادة عسكريين روس وسعوديين
عقد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني اجتماعات منفصلة هامة على هامش مناورات "ميلان 2026" متعددة الأطراف في ميناء فيساخاباتنام بالهند، مع قادة بحريين رفيعي المستوى من روسيا والسعودية وميانمار، لتبادل وجهات النظر ومناقشة تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال البحري.

التقى الأدميرال شهرام إيراني، على هامش مناورات "ميلان 2026" البحرية الدولية في ميناء فيساخاباتنام بالهند، قائد البحرية الميانمارية الأدميرال هتين وين، وقائد البحرية الروسية الأدميرال ألكسندر أليكسييفيتش مويسيف، وقائد البحرية السعودية الأدميرال محمد بن عبد الرحمن بن حامد الغريبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال البحري.

وأكدت الأطراف في هذه الاجتماعات، على الدور الاستراتيجي للبحار في التنمية الاقتصادية والأمن المستدام وعلى ضرورة توسيع التفاعلات المهنية بين القوات البحريةوتبادل وفود التدريب وإجراء تدريبات مشتركة والاستفادة من القدرات التقنية والتشغيلية لكل منهما.

وشملت المواضيع الأخرى التي نوقشت خلال المحادثات مكافحة القرصنة، وتأمين خطوط الاتصالات البحرية والبحث والإنقاذ البحري وإدارة الأزمات البحرية.

كما أكد على استعداد البحرية الإيرانية لتطوير علاقات مهنية والمشاركة الفعالة في المبادرات البحرية المشتركة.

وتُعتبر مناورات ميلانو 2026، التي تُجرى بمشاركة أساطيل ووحدات بحرية ووفود عسكرية من مختلف دول العالم، من أهم الفعاليات البحرية متعددة الأطراف على المستوى الدولي.

وتهدف هذه المناورات إلى تعزيز التعاون البحري وزيادة التنسيق في العمليات المشتركة، وتحسين أمن البحار والممرات المائية الدولية.

