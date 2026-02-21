ترامب يمهد لاتفاق نووي مع السعودية دون ضمانات للحد من الانتشار

واكدت رابطة الحد من التسلح الاميركية أنّ إرسال التقرير يتم عند عدم نية الحكومة الى السعي لتطبيق البروتوكول الاضافي.

ويأتي هذا وسط مخاوف من مخاطر انتشار السلاح النووي ما يهدد التوازن الإقليمي في المنطقة.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

