ترامب يمهد لاتفاق نووي مع السعودية دون ضمانات للحد من الانتشار السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦ ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش ابلغ الرئيس الامريكي دونالد ترامب الكونغرس عن الدفع نحو اتفاق نووي مدني مع السعودية لا يتضمن تدابير وقائية لعدم الانتشار النووي. واكدت رابطة الحد من التسلح الاميركية أنّ إرسال التقرير يتم عند عدم نية الحكومة الى السعي لتطبيق البروتوكول الاضافي. ويأتي هذا وسط مخاوف من مخاطر انتشار السلاح النووي ما يهدد التوازن الإقليمي في المنطقة. للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق.. كلمات دليلية الكونغرس الرئيس الامريكي دونالد ترامب اتفاق نووي مدني البروتوكول الاضافي