قلق إسرائيلي من عودة كاملة للعلاقات بين مصر وإيران وتبادل السفراء

وذكرت منصة JDN أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، قد تؤثر في توازنات إقليمية حساسة، خاصة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مشيرة إلى تنامي مؤشرات التقارب بين طهران والقاهرة خلال الأشهر الماضية.

من جهتها، وصفت شبكة i24NEWS استعادة العلاقات الكاملة بأنها تطور “مفاجئ”، مؤكدة أن الجانبين توصلا إلى تفاهم يقضي بتبادل السفراء قريبا، بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية منذ عام 1980.

ويأتي ذلك عقب سلسلة لقاءات ومشاورات بين مسؤولين رفيعي المستوى، من بينها زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى القاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2024، في أول زيارة لرئيس إيراني إلى مصر منذ سنوات، فيما أكد مسؤول إيراني في القاهرة أن قرار تبادل السفراء اتُّخذ بشكل نهائي، بما يعكس توجها مشتركا لتعزيز العلاقات الثنائية.