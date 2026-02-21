عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

قلق إسرائيلي من عودة كاملة للعلاقات بين مصر وإيران وتبادل السفراء

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦
٠٢:١١ بتوقيت غرينتش
قلق إسرائيلي من عودة كاملة للعلاقات بين مصر وإيران وتبادل السفراء
أبدت وسائل إعلام إسرائيلية قلقها من تقارير تفيد باقتراب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر العربية من استكمال مسار تطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما، عبر إعادة فتح السفارات وتبادل السفراء بعد عقود من القطيعة.

وذكرت منصة JDN أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، قد تؤثر في توازنات إقليمية حساسة، خاصة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مشيرة إلى تنامي مؤشرات التقارب بين طهران والقاهرة خلال الأشهر الماضية.

من جهتها، وصفت شبكة i24NEWS استعادة العلاقات الكاملة بأنها تطور “مفاجئ”، مؤكدة أن الجانبين توصلا إلى تفاهم يقضي بتبادل السفراء قريبا، بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية منذ عام 1980.

ويأتي ذلك عقب سلسلة لقاءات ومشاورات بين مسؤولين رفيعي المستوى، من بينها زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى القاهرة في ديسمبر/كانون الأول 2024، في أول زيارة لرئيس إيراني إلى مصر منذ سنوات، فيما أكد مسؤول إيراني في القاهرة أن قرار تبادل السفراء اتُّخذ بشكل نهائي، بما يعكس توجها مشتركا لتعزيز العلاقات الثنائية.

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

