بزشكيان: لن نستسلم امام الغطرسة وسنواصل العمل من أجل رفعة إيران

وأضاف بزشكيان اليوم السبت خلال مراسم تكريم الحائزين على ميداليات الألعاب البارالمبية: أن الإنجازات التي حققها الرياضيون ذوو الاحتياجات الخاصة تعكس عزيمة الشعب الإيراني ومجد البلاد، مؤكداً التزامه الدائم بخدمة إيران والعمل على تضميد جراح المجتمع.

وشدد الرئيس الايراني على أن "هناك الكثير من التحديات التي تفرض علينا، ونواجه العديد من الثغرات، إلا أن الحكومة تسعى، من خلال الوحدة والتلاحم، إلى التغلب على هذه التحديات والمشاكل"؛ مردفا : لن ننحني أمام التحديات، وسنعمل على صناعة العزة والرفعة لإيران العزيزة.

وقال: لقد تعاهدنا في الحكومة الرابعة عشرة على ألا نستسلم، حتى لو وقفت جميع قوى العالم بغير إنصاف لإجبارنا على الانحناء.