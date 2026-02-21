عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

بزشكيان: لن نستسلم امام الغطرسة وسنواصل العمل من أجل رفعة إيران

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦
٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان "إننا لن نستسلم امام المشاكل والغطرسة وسنواصل العمل بروح الوحدة والتلاحم من اجل شموخ إيران ورفعتها وترميم جراح المجتمع".

وأضاف بزشكيان اليوم السبت خلال مراسم تكريم الحائزين على ميداليات الألعاب البارالمبية: أن الإنجازات التي حققها الرياضيون ذوو الاحتياجات الخاصة تعكس عزيمة الشعب الإيراني ومجد البلاد، مؤكداً التزامه الدائم بخدمة إيران والعمل على تضميد جراح المجتمع.

وشدد الرئيس الايراني على أن "هناك الكثير من التحديات التي تفرض علينا، ونواجه العديد من الثغرات، إلا أن الحكومة تسعى، من خلال الوحدة والتلاحم، إلى التغلب على هذه التحديات والمشاكل"؛ مردفا : لن ننحني أمام التحديات، وسنعمل على صناعة العزة والرفعة لإيران العزيزة.

وقال: لقد تعاهدنا في الحكومة الرابعة عشرة على ألا نستسلم، حتى لو وقفت جميع قوى العالم بغير إنصاف لإجبارنا على الانحناء.

أكثر من 40 صاروخًا وإسقاط مسيّرات.. بيان اليوم الخامس من الحرب

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط