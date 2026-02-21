عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

حزب الله يزف ثلة من الشهداء بينهم القائد حسين ياغي

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦
٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش
حزب الله يزف ثلة من الشهداء بينهم القائد حسين ياغي
أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم السبت، ارتقاء المسؤول العسكري حسين ياغي و7 شهداء آخرين في الغارات الإسرائيلية الغادرة على البقاع الليلة الماضية، بينما حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يفشل المساعي الدبلوماسية لتثبيت الاستقرار.

وقال الحزب في بيان: "يزف حزب الله والمقاومة الإسلامية إلى محبيها القائد الجهادي الشهيد حسين محمد ياغي صادق".

وتشير آخر حصيلة إلى استشهاد 12 شخصا على الأقل، الجمعة، في غارات للاحتلال الاسرائيلي على شرق البلاد وجنوبها، وتأتي هذه الاعتداءات ضمن الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة على لبنان رغم توافق وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان سابق، إن "غارات العدو الإسرائيلي على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح، من بين الجرحى 3 أطفال".

من جانبه، دان الرئيس اللبناني، جوزاف عون، بشدة، الغارات الصهيونية، معتبرا أن استمرار هذه الاعتداءات يشكل عملاً عدائياً موصوفاً لإفشال الجهود والمساعي الدبلوماسية التي يقوم بها لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية، لتثبيت الاستقرار ووقف الأعمال العدائية الاسرائيلية ضد لبنان".

وأكد الرئيس اللبناني أن هذه الغارات تمثل انتهاكاً جديداً لسيادة لبنان، وخرقاً واضحاً للالتزامات الدولية، كما تعكس تنكراً لإرادة المجتمع الدولي، ولا سيما الالتزام بالقرار 1701 وتطبيقه بكل مندرجاته.

من جهته أكد النائب عن حزب الله، رامي أبو حمدان، تعليقاً على مجزرة البقاع أمس، أن دماء اللبنانيين ليست سلعة رخيصة، وأن على السلطة أن تنتهج نهج التغيير الجذري في أسلوبها بالدفاع عن الوطن

وفي بيان، قال أبو حمدان: "حديثنا اليوم ليس مع العدوّ الّذي لا يفقه بحسب قناعتنا غير لغة القوّة، إنما الخطاب وسط هذه المجزرة موجه إلى السلطة اللبنانية المسؤولة عن أمن الناس وسلامتهم، وعن سيادة الوطن وحماية حياضه كما تدعي".

وأضاف أن الاستنكارات والإدانات لم تعد تجدي نفعاً، مردفاً أن ما حصل في البقاع، وما يحصل في كل ليلة، في جنوب لبنان، لا يجب أن يمر كأنه أمر طبيعي وعادي.

.

أكثر من 40 صاروخًا وإسقاط مسيّرات.. بيان اليوم الخامس من الحرب

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

