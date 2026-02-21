عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

تنديد لبناني وإقليمي واسع للعدوان الإسرائيلي على البقاع وعين الحلوة

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦
٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش
أكد الرئيس اللبناني جوزف عون أن استمرار الاعتداءات والغارات الإسرائيلية على لبنان يشكّل عملا عدائيا موصوفا لإفشال الجهود والمساعي الدبلوماسية، داعيا الدول الراعية للاتفاق لتحمّل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات فورا.

مجزرة إجرامية موصوفة ارتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي في العمق اللبناني بعيد وقت الإفطار في شهر رمضان المبارك، راح ضحيتها 10 شهداء على الأقل بينهم أطفال ونساء، ونحو 40 جريحا.

الغارات الإسرائيلية على بيوت المواطنين اللبنانيين الآمنة في منطقة البقاع شرقي البلاد، لاقت غضبا وتنديدا وشجبا واسعين.

ودانت الخارجية الإيرانية استمرار الانتهاكات الجسيمة للسيادة الوطنية اللبنانية، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، محمّلة أميركا وفرنسا الضامنتين للاتفاق المسؤولية المباشرة عن جرائم الاحتلال، ومشددة على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إجراءات فورية للوفاء بمسؤولياتهما القانونية لوقف الاعتداءات الصهيونية...

فيما نددت مواقف عديدة بتقاعس الدولة والحكومة عن حماية مواطنيها وبقرار سياسي منبطح ومستسلم..

للمزيد إليكم الفيديو المرفق...

لبنان يتعرض لعدوان جديد: عشرات الشهداء والجرحى في البقاع وعين الحلوة

شهيدان وجرحى جراء غارة صهيونية على مبنى في مخيم عين الحلوة

أكثر من 40 صاروخًا وإسقاط مسيّرات.. بيان اليوم الخامس من الحرب

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

