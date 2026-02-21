تنديد لبناني وإقليمي واسع للعدوان الإسرائيلي على البقاع وعين الحلوة

مجزرة إجرامية موصوفة ارتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي في العمق اللبناني بعيد وقت الإفطار في شهر رمضان المبارك، راح ضحيتها 10 شهداء على الأقل بينهم أطفال ونساء، ونحو 40 جريحا.

الغارات الإسرائيلية على بيوت المواطنين اللبنانيين الآمنة في منطقة البقاع شرقي البلاد، لاقت غضبا وتنديدا وشجبا واسعين.

ودانت الخارجية الإيرانية استمرار الانتهاكات الجسيمة للسيادة الوطنية اللبنانية، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، محمّلة أميركا وفرنسا الضامنتين للاتفاق المسؤولية المباشرة عن جرائم الاحتلال، ومشددة على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إجراءات فورية للوفاء بمسؤولياتهما القانونية لوقف الاعتداءات الصهيونية...

فيما نددت مواقف عديدة بتقاعس الدولة والحكومة عن حماية مواطنيها وبقرار سياسي منبطح ومستسلم..

للمزيد إليكم الفيديو المرفق...