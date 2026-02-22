عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

أنصار الله: أحلام الصهاينة تفرض على الأنظمة العربية العمل المشترك لمواجهتها

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦
٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش
أدان المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية بأشد العبارات المذبحة الدموية التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين الآمنين في منطقة البقاع اللبنانية، والتي أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

وقال المكتب في بيانٍ له اليوم الأحد: إنّ "هذه الجريمة النكراء لا تقف عند حدود استباحة دماء الشعب اللبناني وانتهاك سيادة بلده؛ بل تأتي في سياق محاولة تكريس معادلات جديدة مرتبطة بمشروع ما يسمى (إسرائيل الكبرى) والشرق الأوسط الجديد"، مؤكّدًا تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني في مواجهة العربدة الصهيونية المدعومة بتهديدات أمريكية وغربية.

وبينما تقدم المكتب بخالص العزاء لأسر الشهداء والابتهال بالشفاء للجرحى، شدّد على حق الدولة اللبنانية المشروع "في الرد الحازم والتخلي عن سياسات الخضوع والاستسلام، مع تجديد الوقوف المطلق إلى جانب المقاومة الإسلامية في حقها بصون سيادة لبنان وحماية دماء شعبه".

وفي ذات السياق، شمل البيان إدانة واسعة للعدوان الصهيوني على مخيم "عين الحلوة" واستهداف المقاومة الفلسطينية تحت ذرائع واهية تهدف للدفع بمشاريع التهجير القسري، وهي التحركات التي ربطها البيان بمخطط التوسع الصهيوني، والتي "لا تنفصل عن مخطط ما يسمى بـ (إسرائيل الكبرى) التي أعلن السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني عن دعمها بكل وقاحة".

واعتبر أنّ تصريحات المدعو "مايك هاكابي" قد تجاوزت كل حدود اللياقة الدبلوماسية وكشفت الدعم الأمريكي الصريح لأحلام الصهيونية اليهودية بالتوسع على حساب فلسطين والدول العربية، مؤكّدًا أنّ بيانات الاستنكار لم تعد كافية؛ بل تفرض على "الأنظمة العربية عملاً حثيثًا ومشتركًا لمواجهة هذا التهديد بجدية ومسؤولية".

وفي ظل انفصال الأنظمة الرسمية عن الواقع، اختتم المكتب السياسي لأنصار الله بيانه بتوجيه نداء عاجل إلى الشعوب العربية والإسلامية للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه هذه "التحديات الخطيرة التي باتت تشكّل تهديدًا وجوديًّا للأمة جمعاء، ولا يستثني دولة دون أخرى".

أكثر من 40 صاروخًا وإسقاط مسيّرات.. بيان اليوم الخامس من الحرب

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط