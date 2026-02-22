عاجل:
تنفيذ الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4 بالتزامن مع إعلان قائد الثورة بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر و..
صواريخ الجيل الجديد الإيرانية تفتتح الموجة 29 من عملية الوعد الصادق 4 مساء الأحد
في اتصال هاتفي مع ماكرون.. بزشكيان يحذر من اي اجراء قد تقوم به فرنسا في مواكبة المعتدين على ايران
هيئة الأركان الإيرانية: تحت إمرة القائد مجتبى خامنئي سنجعل أمريكا وسائر الأعداء يندمون على أي عداون ضدنا
كتائب حزب الله: تنصيب السيدمجتبى خامنئي قائداً وحاملاً للواء قوى المقاومة في العالم دليل إضافي على حجم التحديات المصيرية التي تحدق بالأمة
محمدعلي الحوثي: إختيار السيدمجتبى خامنئي قائداً للثورة وهو دليل على تماسك ووحدة وجاهزية النظام والشعب الإيراني
بزشكيان: إنتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة
قاليباف: قرار انتخاب القائد مجتبى خامنئي بدد آخر آمال أعداء إيران
لاريجاني: عملية اختيار القائد مجتبى خامنئي كانت شفافة وقانونية وجاءت ردا على حملات التشويه السلبية
مجلس الخبراء ينتخب آيةالله السيدمجتبى خامنئي قائداً جديداً للثورة الإسلامية في إيران

المشهد اليمني..

عدن تعود إلى واجهة التوتر من جديد

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦
٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش
في محيط قصر معاشيق الرئاسي، ارتفعت أصوات المحتجين، قبل أن تعلو أصوات الرصاص. قتيل وأكثر من 20 جريحاً سقطوا، بحسب مصادر طبية، بعد إطلاق قوات تابعة لما يسمى بالمجلس الرئاسي النار لتفريق متظاهرين تجمعوا أمام القصر، في محاولة قالت السلطات إنها لمنع اقتحامه، فيما اعتبرها محتجون احتجاجاً على وجود الحكومة الجديدة في المدينة.

المشهد أعاد إلى الأذهان هشاشة الوضع الأمني في مدينة عدن والجنوب، وأثار موجة إدانات ومواقف سياسية متباينة.

ففي وقت حمّل فيه المجلس الانتقالي الجنوبي القوات التابعة للعليمي والمدعومة سعوديا مسؤولية ما جرى، خرج مجلس القيادة الرئاسي ببيان شديد اللهجة، أدان فيه التصعيد، واتهم جهات إقليمية بالوقوف خلف التمويل والتحريض، في إشارة مباشرة إلى الإمارات، متهماً إياها بالسعي لإعادة إنتاج الفوضى في عدن والجنوب حسب تعبيره.

ضيوف البرنامج:

- محمد أبو راس محلل سياسي يمني

- سند الصيادي محلل سياسي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

