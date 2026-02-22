عدن تعود إلى واجهة التوتر من جديد

المشهد أعاد إلى الأذهان هشاشة الوضع الأمني في مدينة عدن والجنوب، وأثار موجة إدانات ومواقف سياسية متباينة.



ففي وقت حمّل فيه المجلس الانتقالي الجنوبي القوات التابعة للعليمي والمدعومة سعوديا مسؤولية ما جرى، خرج مجلس القيادة الرئاسي ببيان شديد اللهجة، أدان فيه التصعيد، واتهم جهات إقليمية بالوقوف خلف التمويل والتحريض، في إشارة مباشرة إلى الإمارات، متهماً إياها بالسعي لإعادة إنتاج الفوضى في عدن والجنوب حسب تعبيره.

ضيوف البرنامج:

- محمد أبو راس محلل سياسي يمني

- سند الصيادي محلل سياسي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...