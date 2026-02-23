عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

بانوراما..

مزاعم هاكابي.. أطماع إسرائيلية تهدد سيادة دول المنطقة

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦
٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش
يناقش بانوراما في ملفه ما أثارته تصريحات السفير الأميركي لدى الكيان الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي تحدث فيها عن "حق توراتي" لإسرائيل في السيطرة على كامل الشرق الأوسط من النيل إلى الفرات، موجة إدانات عربية وإسلامية واسعة.

وحذرت أطراف عربية وإسلامية من خطورة هذا الخطاب على الأمن الإقليمي وتقويضه لقواعد القانون الدولي ومبادئ السيادة.

وقد أدانت كل من إيران والسعودية ومصر والعراق وسلطنة عمان والعديد من الدول الأخرى تصريحات السفير الأمريكي مشيرة إلى أنها تتناقض مع الحقائق الدينية والتاريخية ومع قواعد القانون الدولي.

وشددت العواصم العربية والإسلامية على أن هذه التصريحات الاستفزازية المرفوضة تمثل دعوة صريحة للاعتداء على سيادة الدول، ودعما للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة والتهجير وتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما رفضه المجتمع الدولي بأسره.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

لمتابعة تفاصيل الحلقة كاملة، يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق.

آخرالاخبار

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

