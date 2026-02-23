مزاعم هاكابي.. أطماع إسرائيلية تهدد سيادة دول المنطقة

وحذرت أطراف عربية وإسلامية من خطورة هذا الخطاب على الأمن الإقليمي وتقويضه لقواعد القانون الدولي ومبادئ السيادة.



وقد أدانت كل من إيران والسعودية ومصر والعراق وسلطنة عمان والعديد من الدول الأخرى تصريحات السفير الأمريكي مشيرة إلى أنها تتناقض مع الحقائق الدينية والتاريخية ومع قواعد القانون الدولي.



وشددت العواصم العربية والإسلامية على أن هذه التصريحات الاستفزازية المرفوضة تمثل دعوة صريحة للاعتداء على سيادة الدول، ودعما للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة والتهجير وتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما رفضه المجتمع الدولي بأسره.

