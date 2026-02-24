عاجل:
الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر
صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة
تظاهرات أمام برج ترامب في نيويورك للمطالبة بإنهاء الحرب على إيران
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
طيران الاحتلال "الإسرائيلي" يشنّ غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان
مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي باقري كني: الولايات المتحدة ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ وهي اغتيال قائد الثورة
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي عربصاليم وشحور جنوبي لبنان
كتائب حزب الله العراقي: نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب، بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة

بزشكيان يؤكد على الرؤية الاستراتيجية لإيران تجاه أفريقيا

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦
٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش
بزشكيان يؤكد على الرؤية الاستراتيجية لإيران تجاه أفريقيا
أكد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان على الأولوية الاستراتيجية للقارة الأفريقية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، موضحا ان ان ياران تسعى بجدية إلى تطوير تعاون شامل مع الدول الأفريقية في إطار دبلوماسية متوازنة وعلى أساس المصالح المشتركة.

خلال استقباله وزير الحرب والدفاع في بوركينا فاسو، سيليستين سيمبور، عصر اليوم الاثنين، أكد الرئيس مسعود بزشكيان اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتطوير وتعميق العلاقات مع الدول الأفريقية، ولا سيما بوركينا فاسو.

وأكد رئيس الجمهورية، ان نظرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى القارة الأفريقية لطالما كانت استراتيجية وطويلة الأمد وقائمة على المصالح المشتركة، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى بجدية إلى تطوير تعاون شامل مع الدول الأفريقية في إطار دبلوماسية متوازنة، وأنها على استعداد لتسخير إمكانياتها الواسعة لتعزيز مستوى العلاقات الثنائية.

وأشاد بزشكيان، في معرض حديثه عن المواقف المبدئية والنظرة الإيجابية لرئيس بوركينا فاسو تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية، بأهمية تبادل الوفود السياسية والدفاعية والاقتصادية رفيعة المستوى بين البلدين، مشيرًا إلى أن استمرار الزيارات الرسمية وتوسيع نطاق المشاورات المتخصصة من شأنه أن يمهد الطريق لتعميق الثقة المتبادلة، وتعزيز العلاقات الودية، ورفع مستوى التفاعل في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والعلمية والصناعية والدفاعية.

واضاف: لا شك أن تطوير العلاقات مع بوركينا فاسو في إطار السياسة العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه أفريقيا سيؤدي أيضًا إلى تعزيز مستوى التعاون مع دول أخرى في القارة.

كما أثنى الرئيس الايراني على روح التطلع إلى الاستقلال والنهج المناهض للهيمنة لدى حكومة وشعب بوركينا فاسو، معربًا عن ثقته بأن حكومة وشعب بوركينا فاسو، بالاعتماد على الإرادة الوطنية والتماسك الداخلي، سينتصران في معركتهما ضد الإرهاب والتطرف.

وأعلن بزشكيان، استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التام لنقل الخبرات والمعارف التقنية في مختلف المجالات، لا سيما العلمية والصناعية والدفاعية، قائلاً: "يمكن توسيع نطاق التعاون الثنائي استناداً إلى تبادل الخبرات الناجحة في مجالات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعزيز القدرات التكنولوجية".

من جانبه أعرب وزير الحرب والدفاع في بوركينا فاسو عن سعادته بلقاء الرئيس بزشكيان، وهنأ الحكومة والشعب الإيرانيين بحلول شهر رمضان المبارك، مشيداً بصمود الشعب الإيراني ومقاومته للضغوط والعقوبات التي فُرضت عليه خلال العقود الماضية.

وأشار سيليستين سيمبور إلى التقدم الذي أحرزته الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى العقود الأربعة الماضية، وخاصة في مجال الصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة، واصفاً هذه الإنجازات بأنها رمز للقوة الوطنية والاكتفاء الذاتي الاستراتيجي والإدارة الرشيدة في مواجهة القيود الدولية.

وأكد وزير الحرب والدفاع في بوركينا فاسو، أن بلاده تواجه ظاهرة الإرهاب وعدم الاستقرار الأمني ​منذ أكثر من عقد، قائلاً: "نعتقد أن المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقتنا لا يختلف عن أولئك الذين يسعون لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام. إن هدف تيارات الهيمنة هو إبقاء التبعية ومنع تحقيق السيادة الحقيقية للشعوب، وشعب بوركينا فاسو عازم على مواصلة مسيرة الاستقلال والتقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية بكل قوة، معتمداً على الإرادة الوطنية".

وأعرب سيليستين سيمبور عن اهتمام بلاده بتوسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات، واصفاً إيران بأنها دولة ذات تاريخ عريق في دعم استقلال الشعوب وسيادتها ووحدة أراضيها، وأضاف: "إن شعب بوركينا فاسو، مستلهماً من تجربة إيران، يؤمن بأن الاستقلال والسيادة الوطنية لا يُمنحان، بل يُحققان في ضوء مقاومة الشعوب وجهودها".

متحدث 'الأمن القومي' النيابية: أداء قواتنا المسلحة يثبت اقتدارها المذهل يوما بعد آخر

بقائي: الشهید السيد القائد آية الله الخامنئي ضحی بنفسه من أجل ايران

إغلاق الأجواء يشعل أسعار تذاكر الطيران بين آسيا وأوروبا

الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران

المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر

هيئة إعلام حزب الله تدين عدوان الاحتلال على قناة المنار وإذاعة النور

موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه كيان العدو الإسرائيلي

صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ

هلاك عدد من مشاة البحرية الأمريكية وتدمير مبنى المقر الرئيس لقاعدة جوية أمريكية

وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة