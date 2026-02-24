عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

برنامج خيوط اللعبة ...

كريم بقرادوني يحل خيوط اللعبة ويكشف كواليس اخطر مراحل لبنان

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦
٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش
في خيوط اللعبة على قناة العالم، حيث تتقاطع السياسة مع الذاكرة وتنكشف كواليس المراحل الحساسة، فتحت الحلقة نافذة على واحدة من الشخصيات التي واكبت ادق المنعطفات في تاريخ لبنان الحديث، وتناولت الحلقة مسيرة كريم بقرادوني، مقدمة قراءة في كواليس القرار وشهادة من قلب الحدث.

كريم بقرادوني، هو رئيس حزب الكتائب سابقا، واحد اركان القوات اللبنانية في مراحل مفصلية، ووزير سابق، ومستشار للرئيس إلياس سركيس خلال واحدة من اكثر الفترات حساسية وتعقيدا في البلاد.

رجل مثقل بالتجارب والخبرات، لم يكتف في هذه الحلقة بفتح زوايا منزله، بل فتح ايضا ابواب دهاليز حياته الخاصة وكواليس القرار. بابتسامته الواسعة، وبشغف شاب يبدأ الحياة من جديد، يستعيد ذكرياته بلا ملل، يروي ويضحك، ويستحضر محطات صنعت تحولات كبرى.

ننتقل معه بين جبهات التاريخ وصدى البنادق، بين السياسة واسرارها، وبين الانسان في لحظاته الخاصة والعامة. رحلة في عمق الذاكرة، نغوص خلالها في التفاصيل والخفايا، ونستمع الى شهادة من قلب المرحلة.

لمتابعة تفاصيل الحلقة كاملة، يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق.

في حوار خاص مع العالم: عباس إبراهيم رجل الملفات السرّية يكشف المستور!

في حوار خاص مع العالم: عباس إبراهيم رجل الملفات السرّية يكشف المستور!

أكثر من 40 صاروخًا وإسقاط مسيّرات.. بيان اليوم الخامس من الحرب

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

