كريم بقرادوني يحل خيوط اللعبة ويكشف كواليس اخطر مراحل لبنان

كريم بقرادوني، هو رئيس حزب الكتائب سابقا، واحد اركان القوات اللبنانية في مراحل مفصلية، ووزير سابق، ومستشار للرئيس إلياس سركيس خلال واحدة من اكثر الفترات حساسية وتعقيدا في البلاد.

رجل مثقل بالتجارب والخبرات، لم يكتف في هذه الحلقة بفتح زوايا منزله، بل فتح ايضا ابواب دهاليز حياته الخاصة وكواليس القرار. بابتسامته الواسعة، وبشغف شاب يبدأ الحياة من جديد، يستعيد ذكرياته بلا ملل، يروي ويضحك، ويستحضر محطات صنعت تحولات كبرى.

ننتقل معه بين جبهات التاريخ وصدى البنادق، بين السياسة واسرارها، وبين الانسان في لحظاته الخاصة والعامة. رحلة في عمق الذاكرة، نغوص خلالها في التفاصيل والخفايا، ونستمع الى شهادة من قلب المرحلة.