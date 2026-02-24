عاجل:
الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦
الاحتلال يواصل اعتداءاته.. تفجير منزلين في حولا وعيتا الشعب جنوب لبنان
شهدت بلدتا حولا وعيتا الشعب، جنوب لبنان، ليلة عنف جديدة، حيث أقدمت قوات إسرائيلية بعد منتصف الليل على تفخيخ وتفجير منزلين في الحارات السكنية، وفقًا لما أفادت به "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأوضحت الوكالة أن التفجيرات استهدفت منزلًا في حي عبرا بالحارة الشمالية لبلدة حولا، وآخر في حي الخرزة في عيتا الشعب، دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.

يأتي هذا التطور بعد يوم دامٍ سجلته المنطقة الأحد الماضي، حيث استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي "الحارة القديمة" في عيتا الشعب، فيما أُلقيت قنبلة صوتية قرب أحد المواطنين في بلدة مارون الراس، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، من دون ورود معلومات عن إصابات.

وتؤكد هذه الاعتداءات استمرار التصعيد الإسرائيلي في البقاع، بعد أن أعلنت وزارة الصحة اللبناني استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 آخرين، بينهم 3 أطفال، جراء الغارات التي استهدفت عدة بلدات في المنطقة.

