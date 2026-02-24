بريطانيا تدعم أوكرانيا بقوة متعددة الجنسيات وسط تحذيرات روسية

ويمثل هذا المقر المرحلة الأولى في استعدادات لندن لنشر قوات بريطانية محتملة في حال إحلال السلام، تشمل تمويلا لدعم البنية التحتية للطاقة وتدريب مدربي طياري المروحيات بقيمة تصل الى مئتين مليون جنيه استرليني تقريبا.

جاء الإعلان بعد لقاء لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمتابعة تحالف الدول الراغبة بدعم أوكرانيا، والذي سبق الإعلان عنه في يناير الماضي بالتنسيق مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكانت روسيا اعلنت رفضها لاي سيناريو يشمل نشر قوات اجنبية من دول الناتو على الاراضي الاوكرانية محذرة من خطورة التصعيد. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا ستعتبر اي قوات اجنبية على الاراضي الاوكرانية اهدافا مشروعة بعد التوصل الى اتفاق سلام محتمل.

كما تشمل حزمة الدعم البريطانية الجديدة تمويلًا للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتدريب مدربي طياري المروحيات، في إطار تعزيز قدرة القوات الأوكرانية على الصمود والتعامل مع التهديدات المحتملة.

هذا وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الثلاثاء أن أي تسوية للنزاع في أوكرانيا مرهونة بمعالجة مسألة التوسع المتواصل لحلف "الناتو" باتجاه الحدود الروسية.