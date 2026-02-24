بريطانيا تدعم أوكرانيا بقوة متعددة الجنسيات وسط تحذيرات روسية

عاجل:
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦
٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش
أعلنت السلطات البريطانية اليوم الثلاثاء عن إنشاء مقر قيادة يضم 70 فردًا كجزء من القوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا، في خطوة تأتي ضمن حزمة دعم جديدة لكييف، وسط تحذيرات روسية من أن أي نشر لقوات أجنبية قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

ويمثل هذا المقر المرحلة الأولى في استعدادات لندن لنشر قوات بريطانية محتملة في حال إحلال السلام، تشمل تمويلا لدعم البنية التحتية للطاقة وتدريب مدربي طياري المروحيات بقيمة تصل الى مئتين مليون جنيه استرليني تقريبا.

جاء الإعلان بعد لقاء لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمتابعة تحالف الدول الراغبة بدعم أوكرانيا، والذي سبق الإعلان عنه في يناير الماضي بالتنسيق مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكانت روسيا اعلنت رفضها لاي سيناريو يشمل نشر قوات اجنبية من دول الناتو على الاراضي الاوكرانية محذرة من خطورة التصعيد. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا ستعتبر اي قوات اجنبية على الاراضي الاوكرانية اهدافا مشروعة بعد التوصل الى اتفاق سلام محتمل.

كما تشمل حزمة الدعم البريطانية الجديدة تمويلًا للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتدريب مدربي طياري المروحيات، في إطار تعزيز قدرة القوات الأوكرانية على الصمود والتعامل مع التهديدات المحتملة.

هذا وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الثلاثاء أن أي تسوية للنزاع في أوكرانيا مرهونة بمعالجة مسألة التوسع المتواصل لحلف "الناتو" باتجاه الحدود الروسية.

المرجعية العليا في العراق تدعو للتضامن مع الشعب الإيراني

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع

السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية

هكذا هي ليالي إيران...

مضيق هرمز… محور الردع والاستقرار في الخليج الفارسي

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

وقف التداول في الأسهم الكورية مع استمرار انهيار السوق 

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط