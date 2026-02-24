عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

شاهد بالفيديو ..

محمود حسين فرحات.. سيرة هادئة صنعت مجد الشهادة

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦
٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش
في وطن لا ينام على الخوف، تنهض الحكايات من بين الركام، تصنع الرجال وتزرع في البيوت عزيمة لا تنكسر. محمود حسين فرحات، الشهيد الذي نشأ في عرب سليم، حمل طفولته إلى روح أكبر من التفاصيل العادية، وجعل من حياته شهادة صادقة على أن الكرامة لا تمنح بل تُصنع.

في عرب سليم، عروس الإقليم، كَبُر محمود بهدوء يشبه صفاء قريته. كان يلتقط الحكايات بسرعة ويقفز بالفكر إلى أبعد مما يتوقع الجميع، حتى بدا وكأن طفولته تمهّد لرحلة حياة مكللة بالصدق والشجاعة. رجال مرّوا في هذا الوطن تركوا وراءهم آثارًا من الضوء والعزيمة، ومن وجهي رحيلهم يولد يقين جديد بأن الكرامة تصنع بيد الإنسان.

محمود حسين فرحات لم يعرف الادعاء أو الصخب، بل عرف الطريق إلى المقاومة بنقاء الروح والعمل الصامت، تاركًا إرثًا من الشجاعة والصدق لكل من سيسير على دربه، وللأجيال القادمة عبر صفحات التاريخ.

يمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة في الفيديو المرفق.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

أكثر من مهندس.. الشهيد علي حدرج حيث يلتقي العلم بالجهاد

أكثر من مهندس.. الشهيد علي حدرج حيث يلتقي العلم بالجهاد

0% ...

آخرالاخبار

أكثر من 40 صاروخًا وإسقاط مسيّرات.. بيان اليوم الخامس من الحرب

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط