وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

موسكو تكشف عن مخطط غربي خطير لإمداد كييف بأسلحة خارقة!

حذرت الاستخبارات الخارجية الروسية من أن فرنسا وبريطانيا تستعدان لتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية، وسط اعتقاد الغربيين بأن القوات الأوكرانية غير قادرة على تحقيق نصر مباشر على روسيا.

وقال المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان رسمي إن بريطانيا وفرنسا، وفق معلوماتهم، تدركان أن النصر على روسيا عبر القوات الأوكرانية غير ممكن، لكن النخب الحاكمة في البلدين لا تقبل بالهزيمة. وأضاف البيان أن هناك اعتقاداً بأن أوكرانيا بحاجة إلى امتلاك “أسلحة خارقة” لتحسين شروط إنهاء القتال، بما في ذلك إمكانية الحصول على قنبلة نووية أو ما يُسمى “القنبلة القذرة”.

وأوضح البيان أن لندن وباريس تعملان حالياً على النقل السري للمكونات والمعدات والتقنيات الأوروبية إلى كييف، مشيراً إلى أن الرأس الحربي الفرنسي TN75 المستخدم في الصواريخ الباليستية M51.1 يُدرس كخيار محتمل.

وحذرت الاستخبارات الروسية من أن هذه المخططات تشكل انتهاكاً صارخاً لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وترتبط بخطر تدمير النظام الدولي لعدم الانتشار. وأكد البيان أن الغرب يسعى لجعل ظهور أسلحة نووية لدى أوكرانيا يبدو وكأنه نتيجة تطوير محلي أوكراني.

واختتمت الاستخبارات بالقول إن هذه الخطط تعكس انفصال لندن وباريس عن الواقع، وأن تصرفات قادتهما المتهورة تشكل خطراً على العالم، رغم وجود عدد من العقلاء في الأوساط العسكرية والسياسية والدبلوماسية يدركون حجم المخاطر.

المرجعية العليا في العراق تدعو للتضامن مع الشعب الإيراني

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع

السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية

هكذا هي ليالي إيران...

مضيق هرمز… محور الردع والاستقرار في الخليج الفارسي

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

وقف التداول في الأسهم الكورية مع استمرار انهيار السوق 

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط