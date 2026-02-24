الإعلام العبري بين هاجس الضربة الإيرانية ورغبة إشعال الحرب أمريكيا!

ويتناول برنامج "العين الإسرائيلية"، الذي يُبثّ عبر شاشة قناة العالم، هذه المحاور بالنقاش والتحليل، مستضيفًا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي مطر. وقال الدكتور مطر إن: "العدو الإسرائيلي والإدارة الأميركية يتقاطعان عند ضرورة وقف البرنامج النووي الإيراني، لكنهما يختلفان في الوسيلة؛ فالإسرائيلي مستعجل لتوجيه ضربة عسكرية، فيما يرى الأميركي أن الضربة قد تكون خيارًا إذا لم تلتزم إيران أو لم يتم التوصل إلى اتفاق، ولو مبدئيًا."

وأضاف: "إذا راقبنا الإعلام الإسرائيلي خلال الشهر الأخير، نلحظ ضغطًا إعلاميًا يوميًا ومحاولة لإظهار أجواء حرب فعلية، لأن الإسرائيليين يريدون هذه الحرب، لكنهم لا يريدون أن يبدأوها بأنفسهم، بل أن تبدأها الولايات المتحدة".

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..