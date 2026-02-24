عاجل:
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

العين الإسرائيلية..

الإعلام العبري بين هاجس الضربة الإيرانية ورغبة إشعال الحرب أمريكيا!

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦
١٢:٤١ بتوقيت غرينتش
الخشية الإسرائيلية من أن تبادر إيران إلى شنّ هجوم استباقي على الكيان الإسرائيلي، واحتمال أن يؤدي أي هجوم على إيران إلى دخول حزب الله واليمنيين إلى جانبها، فضلًا عن الدعوات المتكرّرة للاستيطان في قطاع غزة، وتصريحات السفير الأميركي في تل أبيب حول تأييده لسيطرة الكيان على كامل الشرق الأوسط؛ كانت من أبرز الموضوعات التي توقّف عندها المعلّقون في الإعلام العبري.

ويتناول برنامج "العين الإسرائيلية"، الذي يُبثّ عبر شاشة قناة العالم، هذه المحاور بالنقاش والتحليل، مستضيفًا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي مطر. وقال الدكتور مطر إن: "العدو الإسرائيلي والإدارة الأميركية يتقاطعان عند ضرورة وقف البرنامج النووي الإيراني، لكنهما يختلفان في الوسيلة؛ فالإسرائيلي مستعجل لتوجيه ضربة عسكرية، فيما يرى الأميركي أن الضربة قد تكون خيارًا إذا لم تلتزم إيران أو لم يتم التوصل إلى اتفاق، ولو مبدئيًا."

وأضاف: "إذا راقبنا الإعلام الإسرائيلي خلال الشهر الأخير، نلحظ ضغطًا إعلاميًا يوميًا ومحاولة لإظهار أجواء حرب فعلية، لأن الإسرائيليين يريدون هذه الحرب، لكنهم لا يريدون أن يبدأوها بأنفسهم، بل أن تبدأها الولايات المتحدة".

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

