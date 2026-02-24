عاجل:
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

اللواء موسوي: مستعدون لتوسيع التعاون العسكري مع ارمينيا

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦
٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش
اللواء موسوي: مستعدون لتوسيع التعاون العسكري مع ارمينيا
 أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي"، اليوم الثلاثاء خلال لقائه وزير الدفاع الأرميني "سورن بابيكيان"، أكد استعداد الجمهورية الاسلامية لتوسيع التعاون العسكري مع القوات المسلحة الأرمنية.

وأضاف خلال هذا اللقاء أن "إيران وأرمينيا تتمتعان بعلاقات تاريخية قديمة؛ مشيرا إلى أن التعاون بين دول المنطقة له دور فعال في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وشدد على استعداد إيران لتطوير التعاون العسكري مع القوات المسلحة الأرمينية.

كما أشار رئيس هيئة الأركان الايرانية إلى أن وجود القوى الخارجية في المنطقة يتعارض مع مصالح شعوبها ويسهم في زعزعة الاستقرار الاقليمي؛ مبينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول فرض سيطرتها بطرق غير قانونية، بينما العالم يمرّ بمرحلة الانتقال من نظام القطب الواحد إلى التعددية القطبية، وهو أمر لا مفر منه.

ولفت اللواء موسوي الى أن "القوات المسلحة الإيرانية، رغم خسائر الحرب الـ 12 يوما المفروضة الأخيرة واستشهاد قادة وعلماء مواطنين، لكنها تمكنت وبدعم الشعب من ارغام العدو على اقتراح وقف إطلاق النار؛ مشددا بأن إيران لم تكن البادئة بأي حرب، لكنها سترد بقوة على أي خطأ يصدر من قبل الأعداء.

وأعرب القائد العسكري الايراني رفيع المستوى عن ارتياحه لقاء التطورات الايجابية الأخيرة في منطقة القوقاز الجنوبية؛ مؤكدا دعم إيران لعملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

من جانبه، شدد وزير الدفاع الأرميني على أن الأمن والاستقرار الاقليميين يصبان في مصلحة جميع دول المنطقة؛ لافتا الى أهمية الحفاظ على حدود البلدين واستقرارها.

وخلال هذا اللقاء، شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الدفاعية، بما في ذلك التعاون الفني والتدريبي، لتوطيد العلاقات الستراتيجية بين البلدين.

آخرالاخبار

المرجعية العليا في العراق تدعو للتضامن مع الشعب الإيراني

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع

السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية

هكذا هي ليالي إيران...

مضيق هرمز… محور الردع والاستقرار في الخليج الفارسي

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

وقف التداول في الأسهم الكورية مع استمرار انهيار السوق 

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط