اللواء موسوي: مستعدون لتوسيع التعاون العسكري مع ارمينيا

وأضاف خلال هذا اللقاء أن "إيران وأرمينيا تتمتعان بعلاقات تاريخية قديمة؛ مشيرا إلى أن التعاون بين دول المنطقة له دور فعال في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وشدد على استعداد إيران لتطوير التعاون العسكري مع القوات المسلحة الأرمينية.

كما أشار رئيس هيئة الأركان الايرانية إلى أن وجود القوى الخارجية في المنطقة يتعارض مع مصالح شعوبها ويسهم في زعزعة الاستقرار الاقليمي؛ مبينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول فرض سيطرتها بطرق غير قانونية، بينما العالم يمرّ بمرحلة الانتقال من نظام القطب الواحد إلى التعددية القطبية، وهو أمر لا مفر منه.

ولفت اللواء موسوي الى أن "القوات المسلحة الإيرانية، رغم خسائر الحرب الـ 12 يوما المفروضة الأخيرة واستشهاد قادة وعلماء مواطنين، لكنها تمكنت وبدعم الشعب من ارغام العدو على اقتراح وقف إطلاق النار؛ مشددا بأن إيران لم تكن البادئة بأي حرب، لكنها سترد بقوة على أي خطأ يصدر من قبل الأعداء.

وأعرب القائد العسكري الايراني رفيع المستوى عن ارتياحه لقاء التطورات الايجابية الأخيرة في منطقة القوقاز الجنوبية؛ مؤكدا دعم إيران لعملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

من جانبه، شدد وزير الدفاع الأرميني على أن الأمن والاستقرار الاقليميين يصبان في مصلحة جميع دول المنطقة؛ لافتا الى أهمية الحفاظ على حدود البلدين واستقرارها.

وخلال هذا اللقاء، شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الدفاعية، بما في ذلك التعاون الفني والتدريبي، لتوطيد العلاقات الستراتيجية بين البلدين.