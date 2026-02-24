عاجل:
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

تخت روانجي: الدبلوماسية هي الحل لمصلحة الجميع والحرب مقامرة غير قابلة للاحتواء

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦
٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش
تخت روانجي: الدبلوماسية هي الحل لمصلحة الجميع والحرب مقامرة غير قابلة للاحتواء
قال مجيد تخت‌ روانجي، مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية إن التركيز على الدبلوماسية يصبّ في مصلحة الجميع، محذرا من ان "الحرب إذا اندلعت فلن تكون قابلة للاحتواء، وهي مقامرة حقيقية من وجهة نظرنا".

وأضاف تخت‌ روانجي في حدیث لإذاعة «ان.بی.آر» (NPR) الأمریکیة، أنَّه "لا يوجد حلّ عسكري للملف النووي الإيراني"؛ مشدداً على أن السبيل الأمثل هو الدبلوماسية وليست النزعات العدوانية.

وأوضح تخت‌ روانجي أنه بدلاً من التصعيد العسكري وإرسال القوات والأساطيل إلى المنطقة، ينبغي التركيز على المسار الدبلوماسي، باعتبارها السبيل الوحيد لمعالجة القضايا المطروحة بشكل مستدام.

وأعلن مجيد تخت روانجي، عن استعداد إيران للتوصل إلى في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن بلاده ستدخل مفاوضات جنيف بصدق وحسن نية. وأشار إلى أهمية استجابة الجانب الأمريكي بحسن نية والتوجه الإيجابي لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن أجندة الجولة القادمة من المفاوضات ستتركز فقط على القضية النووية.

وفيما يتعلق بالتهديدات العسكرية الأمريكية، حذر من أن أي عدوان ضد إيران سيواجه بخطط دفاعية محددة، مشددًا على أن إشعال الحرب قد يكون سهلًا، لكن إخمادها سيكون صعبًا، مما سيتسبب في ضرر لجميع المنطقة.

روابط ذات صلة

إيران تظهر جاهزيتها الدفاعية على السواحل الجنوبية بكل قوة وتكامل

إيران تظهر جاهزيتها الدفاعية على السواحل الجنوبية بكل قوة وتكامل

من الخوارزميات إلى موازين القوة: كيف تعيد إيران تعريف حضورها في عصر الذكاء الاصطناعي؟

من الخوارزميات إلى موازين القوة: كيف تعيد إيران تعريف حضورها في عصر الذكاء الاصطناعي؟

الغواصات الإيرانية… القوة الصامتة في الأعماق

الغواصات الإيرانية… القوة الصامتة في الأعماق

د.إيزدي لموقع العالم: أمريكا لا تلتزم بتعهداتها والتكلفة البشرية تحدد قرار الحرب

د.إيزدي لموقع العالم: أمريكا لا تلتزم بتعهداتها والتكلفة البشرية تحدد قرار الحرب

آخرالاخبار

المرجعية العليا في العراق تدعو للتضامن مع الشعب الإيراني

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع

السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية

هكذا هي ليالي إيران...

مضيق هرمز… محور الردع والاستقرار في الخليج الفارسي

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

وقف التداول في الأسهم الكورية مع استمرار انهيار السوق 

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط