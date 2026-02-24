تخت روانجي: الدبلوماسية هي الحل لمصلحة الجميع والحرب مقامرة غير قابلة للاحتواء

وأضاف تخت‌ روانجي في حدیث لإذاعة «ان.بی.آر» (NPR) الأمریکیة، أنَّه "لا يوجد حلّ عسكري للملف النووي الإيراني"؛ مشدداً على أن السبيل الأمثل هو الدبلوماسية وليست النزعات العدوانية.

وأوضح تخت‌ روانجي أنه بدلاً من التصعيد العسكري وإرسال القوات والأساطيل إلى المنطقة، ينبغي التركيز على المسار الدبلوماسي، باعتبارها السبيل الوحيد لمعالجة القضايا المطروحة بشكل مستدام.

وأعلن مجيد تخت روانجي، عن استعداد إيران للتوصل إلى في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن بلاده ستدخل مفاوضات جنيف بصدق وحسن نية. وأشار إلى أهمية استجابة الجانب الأمريكي بحسن نية والتوجه الإيجابي لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن أجندة الجولة القادمة من المفاوضات ستتركز فقط على القضية النووية.

وفيما يتعلق بالتهديدات العسكرية الأمريكية، حذر من أن أي عدوان ضد إيران سيواجه بخطط دفاعية محددة، مشددًا على أن إشعال الحرب قد يكون سهلًا، لكن إخمادها سيكون صعبًا، مما سيتسبب في ضرر لجميع المنطقة.