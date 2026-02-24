حرب أوكرانيا..تلويح بالنووي بعد 4 سنوات من عدم الحسم

في المواقف، اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرد سيكون قويا على من يهدد وحدة روسيا وأن الأعداء يعرفون كيف سيكون رد بلاده على أي هجوم يشمل عناصر نووية.

بدوره أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا ستضطر لاستخدام الأسلحة النووية في حال أرسلت بريطانيا وفرنسا تكنولوجيا نووية إلى كييف.

وقال الكرملين إن قرار دول غربية بالتدخل في الصراع يعني تحولا في حجم المواجهة مع دول تسعى إلى سحق روسيا.

بالمقابل جدد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي دعواته لحلفائه الغربيين بزيادة الدعم العسكري والمالي لكييف، في وقت تترنح فيه جهود الحل السياسي.

