وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

بانوراما..

حرب أوكرانيا..تلويح بالنووي بعد 4 سنوات من عدم الحسم

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦
٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش
طوت الحرب في اوكرانيا عامها الرابع دون حسم من الجانب الروسي وسط استنزاف متزايد في كلا الجانبين وخسائر اوكرانية ميدانية وعسكرية. 

في المواقف، اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرد سيكون قويا على من يهدد وحدة روسيا وأن الأعداء يعرفون كيف سيكون رد بلاده على أي هجوم يشمل عناصر نووية.

بدوره أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن روسيا ستضطر لاستخدام الأسلحة النووية في حال أرسلت بريطانيا وفرنسا تكنولوجيا نووية إلى كييف.

وقال الكرملين إن قرار دول غربية بالتدخل في الصراع يعني تحولا في حجم المواجهة مع دول تسعى إلى سحق روسيا.

بالمقابل جدد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي دعواته لحلفائه الغربيين بزيادة الدعم العسكري والمالي لكييف، في وقت تترنح فيه جهود الحل السياسي.

لمتابعة تفاصيل الحلقة كاملة، يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

