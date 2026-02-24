عاجل:
الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦
٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش
عراقجي: الشجاعة في الدفاع عن السيادة تلازمنا في المفاوضات
أكد وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، ان ايران أثبتت أنها لن تدخر جهدًا في سبيل حماية سيادتها. وستحضر هذه الشجاعة نفسها إلى طاولة المفاوضات، حيث سنسعى جاهدين للتوصل إلى حل سلمي لأي خلاف.

وكتب عراقجي، في تغريدة له على منصة اكس: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف، استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، بعزم راسخ على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أسرع وقت ممكن.

واكد عراقجي ان مواقفنا ومعتقداتنا الأساسية واضحة وضوح الشمس: لن تسعى إيران أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، إلى تطوير أسلحة نووية؛ وفي الوقت نفسه، لن نتخلى نحن الإيرانيون أبدًا عن حقنا في التمتع بفوائد التكنولوجيا النووية السلمية لشعبنا.

إقرأ أيضا.. تخت روانجي: الدبلوماسية هي الحل لمصلحة الجميع والحرب مقامرة غير قابلة للاحتواء

واضاف: لدينا الآن فرصة تاريخية للتوصل إلى اتفاق غير مسبوق يُعالج المخاوف المشتركة ويضمن المصالح المشتركة. الاتفاق في متناول اليد، ولكن فقط إذا أُعطيت الأولوية للدبلوماسية.

وتابع وزير الخارجية الايراني: لقد أثبتنا أننا لن ندخر جهدًا في سبيل حماية سيادتنا. وسنحضر هذه الشجاعة نفسها إلى طاولة المفاوضات، حيث سنسعى جاهدين للتوصل إلى حل سلمي لأي خلاف.

