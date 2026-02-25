عاجل:
ايران: قرار الجمعية العامة بشأن أوكرانيا لا يُسهم في تحقيق سلام مستدام
شرح مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدورة العامة الثالثة والعشرين "الدورة الاستثنائية الحادية عشرة" للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مواقف طهران المبدئية، وشرح سبب تصويتها بالرفض على القرار المقترح بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأشار ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاجتماع، إلى مواقف طهران الثابتة والمتكررة منذ عام 2022 في إطار هذه الدورة الاستثنائية، مؤكدًا التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبدئي بالحل السلمي للنزاعات عبر الحوار وفي إطار القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منذ بداية الأزمة الأوكرانية، اتخذت موقفاً واضحاً وثابتاً لا يتزعزع، وشددت دائماً على ضرورة احترام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة احتراماً كاملاً للأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك سيادة الدول واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، واحترام الحدود الدولية المعترف بها، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها.

وأشار ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الاجتماع، في معرض حديثه عن دعم إيران المتواصل للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، إلى أن التوصل إلى حلول مستدامة وطويلة الأمد لهذه الأزمة يتطلب معالجة جذور النزاع الرئيسية، بما في ذلك الأعمال والقرارات الاستفزازية لبعض الدول ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعرب عن أسفه لأن القرار الحالي لم يتناول هذه القضايا الجوهرية، قائلاً: "لقد قُدِّم هذا النص في وقت غير مناسب ودون مشاورات شفافة مسبقة، وهو لا يُسهم في تعزيز السلام ، بل قد يُفاقم الانقسامات القائمة".

وعبّر ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن قلقه إزاء الأهداف الحقيقية وراء تقديم هذا القرار، قائلاً: "هناك مخاوف من أن يكون الغرض من هذا القرار ليس دعم السلام الدائم في أوكرانيا، بل استغلاله سياسياً في إطار التنافس الجيوسياسي الدائر".

وبناءً على ذلك، أعلن أن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية صوّت ضد هذا القرار.

وأكد ممثل إيران أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل مشاركتها البنّاءة في دعم حل سلمي لهذه الأزمة.

كما رفض بشدة الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن دعم إيران لأحد طرفي النزاع، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفت هذه الاتهامات مراراً وتكراراً، ولا تزال ترفضها رفضاً قاطعاً.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف فوري وكامل وغير مشروط لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في الذكرى السنوية الرابعة للنزاع.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، لصالح مشروع قرار يُجدد دعمها لـ"سلام مستدام" في أوكرانيا.

وقد اعتُمد القرار، الذي قدّمته دول غربية، بأغلبية 107 أصوات، مقابل 12 صوتاً معارضاً، وامتناع 51 دولة عن التصويت. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، بينما صوّتت روسيا ضد القرار.

بزشكيان: الكيان الصهيوني هو العنصر الاساس لعدم الاستقرار في لبنان والمنطقة

عراقجي: الشجاعة في الدفاع عن السيادة تلازمنا في المفاوضات

