وزيرا خارجية إيران وغامبيا يؤكدان على تطوير العلاقات بين البلدين

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى الثلاثاء، هنأ وزير خارجية غامبيا الجديد، سيرين مودي إنجاي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، والحكومة والشعب الايراني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا عزم حكومة غامبيا على تعزيز العلاقات الودية والتعاون بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه ، هنأ وزير الخارجية الايراني، نظيره الغامبي وحكومة وشعب بلاده، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معلنًا استعداد إيران لتطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف على مستوى المنظمات الدولية.

المزید: استئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران وغامبيا

وفي هذه المحادثة الهاتفية، تم بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، مناقشة التطورات الإقليمية والدولية أيضاً.