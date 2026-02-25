عاجل:
الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران
المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر
صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ
وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة
تظاهرات أمام برج ترامب في نيويورك للمطالبة بإنهاء الحرب على إيران
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
طيران الاحتلال "الإسرائيلي" يشنّ غارة على بلدة الخيام جنوب لبنان
مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي باقري كني: الولايات المتحدة ارتكبت أكبر جريمة في التاريخ وهي اغتيال قائد الثورة
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدتي عربصاليم وشحور جنوبي لبنان
كتائب حزب الله العراقي: نحن نرقب بشوق ما ستفضي إليه تصريحات المجرم ترامب، بشأن إرسال قوات أمريكية برية إلى المنطقة

وزيرا خارجية إيران وغامبيا يؤكدان على تطوير العلاقات بين البلدين

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦
١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش
وزيرا خارجية إيران وغامبيا يؤكدان على تطوير العلاقات بين البلدين
أكد وزيرا خارجية ايران وغامبيا، خلال اتصال هاتفي، على أهمية تعزيز العلاقات الودية والتعاون بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى الثلاثاء، هنأ وزير خارجية غامبيا الجديد، سيرين مودي إنجاي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، والحكومة والشعب الايراني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا عزم حكومة غامبيا على تعزيز العلاقات الودية والتعاون بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه ، هنأ وزير الخارجية الايراني، نظيره الغامبي وحكومة وشعب بلاده، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معلنًا استعداد إيران لتطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف على مستوى المنظمات الدولية.

المزید: استئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران وغامبيا

وفي هذه المحادثة الهاتفية، تم بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، مناقشة التطورات الإقليمية والدولية أيضاً.

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

ايران: قرار الجمعية العامة بشأن أوكرانيا لا يُسهم في تحقيق سلام مستدام

ايران: قرار الجمعية العامة بشأن أوكرانيا لا يُسهم في تحقيق سلام مستدام

بزشكيان: الكيان الصهيوني هو العنصر الاساس لعدم الاستقرار في لبنان والمنطقة

بزشكيان: الكيان الصهيوني هو العنصر الاساس لعدم الاستقرار في لبنان والمنطقة

0% ...

آخرالاخبار

متحدث 'الأمن القومي' النيابية: أداء قواتنا المسلحة يثبت اقتدارها المذهل يوما بعد آخر

بقائي: الشهید السيد القائد آية الله الخامنئي ضحی بنفسه من أجل ايران

إغلاق الأجواء يشعل أسعار تذاكر الطيران بين آسيا وأوروبا

الجيش الإيراني: أسقطنا اليوم 7 مسيرات إسرائيلية من نوع هرمیس وهرون و إم كيو 9 بمناطق مختلفة في إيران

المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي: ستمرّ هذه المرحلة وستخرج إيران مرفوعة الرأس من هذا الاختبار وسننتصر على الشر

هيئة إعلام حزب الله تدين عدوان الاحتلال على قناة المنار وإذاعة النور

موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه كيان العدو الإسرائيلي

صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال ومعيان باروخ بالجليل الأعلى بعد رصد إطلاق صواريخ

هلاك عدد من مشاة البحرية الأمريكية وتدمير مبنى المقر الرئيس لقاعدة جوية أمريكية

وزير الحرب الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": أوعزت للجيش بالتقدم في جنوب لبنان للسيطرة على مواقع إستراتيجية جديدة