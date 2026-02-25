قتلى وجرحى بهجوم أوكراني استهدف مصنعا في مقاطعة روسية

وذكر مصدر في اللجنة لوكالة "نوفوستي" أن انفجار عبوات ناسفة أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين. وأفاد حاكم سمولينسك فاسيلي أنوخين أن الضحايا هم من موظفي الشركة، وتم نقل الجرحى فوراً إلى المرافق الصحية، بينما تعمل فرق الطوارئ والإنقاذ على احتواء التداعيات.

وشنت القوات الأوكرانية الهجوم باستخدام ما لا يقل عن 30 طائرة مسيرة، ما ألحق أضراراً بالغة بالبنية التحتية للمصنع ومبنى وحدة الإطفاء.

وبهدف السلامة، تقرر تحويل المدارس إلى التعليم عن بعد وإلغاء الدوام في رياض الأطفال حتى إشعار آخر.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في 25 فبراير عن إسقاط 69 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق روسية مختلفة، منها 14 طائرة فوق منطقة سمولينسك.