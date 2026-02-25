عاجل:
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

قتلى وجرحى بهجوم أوكراني استهدف مصنعا في مقاطعة روسية

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦
٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش
قتلى وجرحى بهجوم أوكراني استهدف مصنعا في مقاطعة روسية
لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 10 آخرون بهجوم شنه الجيش الأوكراني على مصنع للكيميائيات في مدينة دوروغوبوج بمقاطعة سمولينسك غرب البلاد الليلة الماضية، حسب لجنة التحقيق الروسية.

وذكر مصدر في اللجنة لوكالة "نوفوستي" أن انفجار عبوات ناسفة أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين. وأفاد حاكم سمولينسك فاسيلي أنوخين أن الضحايا هم من موظفي الشركة، وتم نقل الجرحى فوراً إلى المرافق الصحية، بينما تعمل فرق الطوارئ والإنقاذ على احتواء التداعيات.

وشنت القوات الأوكرانية الهجوم باستخدام ما لا يقل عن 30 طائرة مسيرة، ما ألحق أضراراً بالغة بالبنية التحتية للمصنع ومبنى وحدة الإطفاء.

وبهدف السلامة، تقرر تحويل المدارس إلى التعليم عن بعد وإلغاء الدوام في رياض الأطفال حتى إشعار آخر.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في 25 فبراير عن إسقاط 69 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق روسية مختلفة، منها 14 طائرة فوق منطقة سمولينسك.

المرجعية العليا في العراق تدعو للتضامن مع الشعب الإيراني

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع

السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية

هكذا هي ليالي إيران...

مضيق هرمز… محور الردع والاستقرار في الخليج الفارسي

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

وقف التداول في الأسهم الكورية مع استمرار انهيار السوق 

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط