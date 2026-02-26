جنيف تستضيف لقاء عراقجي والبوسعيدي قبل استئناف المحادثات النووية

وشرح عراقجي خلال هذا اللقاء مواقف إيران بشأن رفع العقوبات والملف النووي.

وعقد هذا اللقاء وفقًا للإجراءات المتبعة للمحادثات، وبهدف التنسيق قبل بدء المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لجهود نظيره العُماني في المساعدة على دفع المسار الدبلوماسي القائم، معتبراً أن نجاح المفاوضات يتطلب جدية الطرف الآخر والامتناع عن تبني مواقف وسلوكيات متناقضة.

من جانبه، أشاد وزير خارجية سلطنة عُمان بثبات إيران في اتباع النهج الدبلوماسي حيال القضية النووية، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة مساعيها الحميدة وتقديم كل أشكال الدعم لاستمرار هذا المسار، ومعربًا عن أمله في أن تفضي هذه المفاوضات، في ظل جدية متبادلة من الأطراف المعنية، إلى نتائج ترضي الجانبين.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا اليوم الخميس، بمشاركة وفدي البلدين.

وصرح وزير الخارجية مساء امس في تصريح صحفي قبل توجهه إلى جنيف "اننا لسنا مستعدين للتخلي عن حقنا في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، فهذا هو موقفنا ورغبتنا"، معربا عن اعتقاده "أن هناك إمكانية للتوصل غداً في جنيف إلى حل متفق عليه وعادل ومتوازن".

وردا على سؤال حول خطاب حالة الاتحاد للرئيس الاميركي دونالد ترامب قال عراقجي: "نحن مستعدون تماماً لكلا الخيارين؛ الحرب والسلام".