عاجل:
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

جنيف تستضيف لقاء عراقجي والبوسعيدي قبل استئناف المحادثات النووية

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦
٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش
جنيف تستضيف لقاء عراقجي والبوسعيدي قبل استئناف المحادثات النووية
التقى عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نظيره العُماني بدر البوسعيدي في مدينة جنيف، وذلك لبحث الترتيبات النهائية قبل استئناف المفاوضات غير المباشرة بين طهران والولايات المتحدة.

وشرح عراقجي خلال هذا اللقاء مواقف إيران بشأن رفع العقوبات والملف النووي.

وعقد هذا اللقاء وفقًا للإجراءات المتبعة للمحادثات، وبهدف التنسيق قبل بدء المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لجهود نظيره العُماني في المساعدة على دفع المسار الدبلوماسي القائم، معتبراً أن نجاح المفاوضات يتطلب جدية الطرف الآخر والامتناع عن تبني مواقف وسلوكيات متناقضة.

من جانبه، أشاد وزير خارجية سلطنة عُمان بثبات إيران في اتباع النهج الدبلوماسي حيال القضية النووية، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة مساعيها الحميدة وتقديم كل أشكال الدعم لاستمرار هذا المسار، ومعربًا عن أمله في أن تفضي هذه المفاوضات، في ظل جدية متبادلة من الأطراف المعنية، إلى نتائج ترضي الجانبين.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا اليوم الخميس، بمشاركة وفدي البلدين.

وصرح وزير الخارجية مساء امس في تصريح صحفي قبل توجهه إلى جنيف "اننا لسنا مستعدين للتخلي عن حقنا في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، فهذا هو موقفنا ورغبتنا"، معربا عن اعتقاده "أن هناك إمكانية للتوصل غداً في جنيف إلى حل متفق عليه وعادل ومتوازن".

وردا على سؤال حول خطاب حالة الاتحاد للرئيس الاميركي دونالد ترامب قال عراقجي: "نحن مستعدون تماماً لكلا الخيارين؛ الحرب والسلام".

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

عراقجي: الفرصة قائمة لاتفاق عادل.. ومستعدون للسلم والحرب

عراقجي: الفرصة قائمة لاتفاق عادل.. ومستعدون للسلم والحرب

عراقجي يتوجه إلى جنيف: نتمسك بالدبلوماسية ونحفظ حقوق إيران

عراقجي يتوجه إلى جنيف: نتمسك بالدبلوماسية ونحفظ حقوق إيران

0% ...

آخرالاخبار

المرجعية العليا في العراق تدعو للتضامن مع الشعب الإيراني

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع

السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية

هكذا هي ليالي إيران...

مضيق هرمز… محور الردع والاستقرار في الخليج الفارسي

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

وقف التداول في الأسهم الكورية مع استمرار انهيار السوق 

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط