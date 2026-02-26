عاجل:
تنفيذ الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4 بالتزامن مع إعلان قائد الثورة بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر و..
صواريخ الجيل الجديد الإيرانية تفتتح الموجة 29 من عملية الوعد الصادق 4 مساء الأحد
في اتصال هاتفي مع ماكرون.. بزشكيان يحذر من اي اجراء قد تقوم به فرنسا في مواكبة المعتدين على ايران
هيئة الأركان الإيرانية: تحت إمرة القائد مجتبى خامنئي سنجعل أمريكا وسائر الأعداء يندمون على أي عداون ضدنا
كتائب حزب الله: تنصيب السيدمجتبى خامنئي قائداً وحاملاً للواء قوى المقاومة في العالم دليل إضافي على حجم التحديات المصيرية التي تحدق بالأمة
محمدعلي الحوثي: إختيار السيدمجتبى خامنئي قائداً للثورة وهو دليل على تماسك ووحدة وجاهزية النظام والشعب الإيراني
بزشكيان: إنتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة
قاليباف: قرار انتخاب القائد مجتبى خامنئي بدد آخر آمال أعداء إيران
لاريجاني: عملية اختيار القائد مجتبى خامنئي كانت شفافة وقانونية وجاءت ردا على حملات التشويه السلبية
مجلس الخبراء ينتخب آيةالله السيدمجتبى خامنئي قائداً جديداً للثورة الإسلامية في إيران

جدة تشهد تحركا عاجلا ضد ضم الأراضي الفلسطينية

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦
١١:٠٩ بتوقيت غرينتش
جدة تشهد تحركا عاجلا ضد ضم الأراضي الفلسطينية
يعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس في جدة اجتماعًا طارئا، لمناقشة القرارات "الإسرائيلية" غير القانونية المتعلقة بفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.

وتهدف هذه الجلسة إلى توحيد الموقف الإسلامي وتنسيق الإجراءات الممكنة للتصدي لهذه القرارات، بعد أن وافقت سلطات الاحتلال في فبراير على مبادرة لعدد من الوزراء لإطلاق عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، في أول قرار مماثل منذ عام 1967.

كما من المتوقع أن يناقش الاجتماع خطوات عملية وعاجلة لرفض السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك إصدار بيانات قوية واتخاذ مواقف دبلوماسية مشتركة على مستوى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وجاء في بيان المنظمة: "تدعو منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية بناء على طلب دولة فلسطين، لمناقشة القرارات غير القانونية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة".

وقد اعتبرت عدة دول عربية وإسلامية هذه الخطوة بمثابة تطور خطير على طريق ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بزشكيان: إنتخاب آيةالله السيدمجتبى خامنئي يبشّر ببدء مرحلة جديدة من العزة والقدرة

تنفيذ الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4 بالتزامن مع إعلان قائد الثورة بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر و..

تنفيذ الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4 بالتزامن مع إعلان قائد الثورة

صواريخ الجيل الجديد الإيرانية تفتتح الموجة 29 من عملية الوعد الصادق 4 مساء الأحد

في اتصال هاتفي مع ماكرون.. بزشكيان يحذر من اي اجراء قد تقوم به فرنسا في مواكبة المعتدين على ايران

بالفيديو.. أجواء اختيار آيةالله السيدمجتبى خامنئي في إحدى ساحات طهران

بزشكيان يحذر من اي اجراء قد تقوم به فرنسا في مواكبة المعتدين على ايران

مصادرة ممتلكات الإيرانيين المقيمين في الخارج الذين يتعاونون مع العدو

هيئة الأركان الإيرانية: تحت إمرة القائد مجتبى خامنئي سنجعل أمريكا وسائر الأعداء يندمون على أي عداون ضدنا

كتائب حزب الله: تنصيب السيدمجتبى خامنئي قائداً وحاملاً للواء قوى المقاومة في العالم دليل إضافي على حجم التحديات المصيرية التي تحدق بالأمة