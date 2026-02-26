عاجل:
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

تدريبات عسكرية بريطانية تمهيدا لإرسال قوات إلى أوكرانيا

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦
٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش
تدريبات عسكرية بريطانية تمهيدا لإرسال قوات إلى أوكرانيا
يجري الجيش البريطاني وسلاح الجو الملكي تدريبات مكثفة استعدادًا لاحتمال الانتشار في أوكرانيا ضمن ما يُعرف بقوات "تحالف الراغبين"، وذلك في إطار ترتيبات أمنية محتملة قد تُعتمد عقب التوصل إلى اتفاق سلام.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن الهيكل المحدد للقوات لن يعلن إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام، وسيكون متوافقا مع متطلبات ذلك السلام.

وكشف عن تخصيص 200 مليون جنيه إسترليني لتعزيز جاهزية القوات المسلحة وتزويدها بالمعدات اللازمة لأي مهمة خارجية محتملة.

وفي 6 يناير الماضي، عقد في باريس اجتماع قمة لـ"تحالف الراغبين" نوقشت خلاله ما يسمى بضمانات أمنية لأوكرانيا. ووفقا لوثيقة تم الاتفاق عليها عقب الاجتماع، توصل "التحالف" إلى اتفاق حول مواصلة الدعم العسكري طويل الأمد لنظام كييف، ووقع القادة على إعلان نية لنشر قوات على الأراضي الأوكرانية في حال التوصل لاتفاق سلام.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح سابقا بأنه لا معنى لوجود عسكريين أجانب في أوكرانيا بعد التوصل لاتفاق حول سلام مستدام مشددا على أن روسيا ستعتبر أي قوات على الأراضي الأوكرانية أهدافا مشروعة للاستهداف.

حرب أوكرانيا..تلويح بالنووي بعد 4 سنوات من عدم الحسم

حرب أوكرانيا..تلويح بالنووي بعد 4 سنوات من عدم الحسم

أميركا وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري بعد محادثات أوكرانيا

أميركا وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري بعد محادثات أوكرانيا

الصراع في اوكرانيا.. تقدم سياسي محتمل وسط تصعيد عسكري روسي

الصراع في اوكرانيا.. تقدم سياسي محتمل وسط تصعيد عسكري روسي

المرجعية العليا في العراق تدعو للتضامن مع الشعب الإيراني

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع

السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية

هكذا هي ليالي إيران...

مضيق هرمز… محور الردع والاستقرار في الخليج الفارسي

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

وقف التداول في الأسهم الكورية مع استمرار انهيار السوق 

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط