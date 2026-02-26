عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

عدوان اسرائيلي جديد على البقاع ومناطق أخرى شرق لبنان جنوبه

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦
٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش
نفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات جوية، وصفت بـ"العنيفة"، على منطقة البقاع شرقي لبنان، ما أسفرت عن سقوط شهيد على الأقل.

واستهدفت الغارات منطقة غربي بعلبك، وتركزت على أطراف بلدة شمسطار ومرتفعات بوداي وحربتا في البقاع شرقي لبنان.

وأظهرت الصور المتداولة غارات عنيفة ومتتالية على المنطقة الجبلية وأطراف بلدات عدة في منطقة بعلبك.
1

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم بنى تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله بمنطقة بعلبك في لبنان.

وفي لاحق، كشف الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما "على ثمانية معسكرات عسكرية تُستخدم لتخزين الأسلحة وتدريب عناصر "قوة الرضوان" في لبنان".

وأضاف: "كانت المعسكرات التي استُهدفت تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة وصواريخ تابعة للتنظيم الإرهابي. كما استخدم عناصر "قوة الرضوان" هذه المعسكرات لإجراء تدريبات على الاستعداد للطوارئ، وللتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل".

ووصف سكان محليون الغارات الإسرائيلية بأنها "حزام ناري نفذ على دفعتين على مناطق عدة".

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات العنيفة التي هزت البقاع تلاها تحليق متواصل ومكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة.

