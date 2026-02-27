تراجع مخزون 'اسرائيل' من الصواريخ الاعتراضية

بدورِها، حذرت صحيفة يديعوت أحرنوت من شلل سيصيب تل أبيب واستنزاف لقدراتها في حال حدوث المواجهة.

ونقل الموقع ان الكيان الاسرائيلي استخدم جزء كبير من منظوماتها الاعتراضية خلال العدوان على غزة وعلى حزب الله، إضافة إلى الهجمات القادمة من اليمن وإيران، ما يجعل هذا الملف "ثغرة كبيرة" في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع طهران.

وأوضح الموقع أن بعض الطائرات الإسرائيلية امتنعت عن إطلاق صواريخ اعتراضية بسبب محدودية المخزون، لافتا إلى أن وزارة الحرب طلبت زيادة الإمدادات لتعويض النقص.

وأكد أن الولايات المتحدة تواجه وضعا مشابها في ما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية، في ظل تراجع مخزون صواريخ "باتريوت" بعد إرسال دفعات لدعم أوكرانيا, ما يضع الإدارة الأمريكية أمام معضلة تتعلق بتوزيع الصواريخ بين احتياجات أوكرانيا ودولة الاحتلال، أو الاحتفاظ بها تحسبا لاي مواجهة محتملة.

وبين موقع "واللا" أن تكثيف الإنتاج سيؤدي إلى خفض الأسعار كما أشار إلى محدودية ذخائر الهجوم الأمريكية ما يعني أن الولايات المتحدة لا تستطيع تنفيذ هجوم مماثل حاليا من دون انتظار دفعات إنتاج جديدة.