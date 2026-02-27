عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

تراجع مخزون 'اسرائيل' من الصواريخ الاعتراضية

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦
٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش
قالَ موقع "واللا" العبري إن المخزون الإسرائيلي من الصواريخ الاعتراضية لا يكفي لصد الصواريخِ الإيرانية في حال حدوث أيِ مواجهة واسعة بين طهران وواشنطن.

بدورِها، حذرت صحيفة يديعوت أحرنوت من شلل سيصيب تل أبيب واستنزاف لقدراتها في حال حدوث المواجهة.

ونقل الموقع ان الكيان الاسرائيلي استخدم جزء كبير من منظوماتها الاعتراضية خلال العدوان على غزة وعلى حزب الله، إضافة إلى الهجمات القادمة من اليمن وإيران، ما يجعل هذا الملف "ثغرة كبيرة" في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع طهران.

وأوضح الموقع أن بعض الطائرات الإسرائيلية امتنعت عن إطلاق صواريخ اعتراضية بسبب محدودية المخزون، لافتا إلى أن وزارة الحرب طلبت زيادة الإمدادات لتعويض النقص.

وأكد أن الولايات المتحدة تواجه وضعا مشابها في ما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية، في ظل تراجع مخزون صواريخ "باتريوت" بعد إرسال دفعات لدعم أوكرانيا, ما يضع الإدارة الأمريكية أمام معضلة تتعلق بتوزيع الصواريخ بين احتياجات أوكرانيا ودولة الاحتلال، أو الاحتفاظ بها تحسبا لاي مواجهة محتملة.

146 أمرا عسكريا إسرائيليا لمصادرة 11 ألف دونم بالضفة الغربية

وبين موقع "واللا" أن تكثيف الإنتاج سيؤدي إلى خفض الأسعار كما أشار إلى محدودية ذخائر الهجوم الأمريكية ما يعني أن الولايات المتحدة لا تستطيع تنفيذ هجوم مماثل حاليا من دون انتظار دفعات إنتاج جديدة.

