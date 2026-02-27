شهداء وجرحى بغارات للعدوان الاسرائيلي على مناطق شرق لبنان

واسفرت الغارات ايضا عن اصابة 29 آخرين بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال الاسرائيلي شن اكثر من 25 غارة عنيفة طالت مناطقَ جردية في البقاع مستخدما فيها صواريخ ارتجاجية.

وتركزت الغارات على جرود شمسطار وبوداي غربي بعلبك، بالاضافة الى جرود بلدة النبي شيت، وايضا في جرود حربتا والهرمل في البقاع الشمالي.

يذكر أن جيش الاحتلال شن عدوانا على البقاع قبل اسبوع ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص وجرح 24 آخرين بينهم أطفال.

من جهة اخرى، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إن الجيش اللبناني انتشر في 165 موقعً منذ تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024.

واكدت اليونيفيل استمرار دعمها انتشار الجيش اللبناني في الجنوب واوضحت أن هذه الخطوة تمثل تقدما مهما نحو بسط سلطة الدولة وتعزيز الأمن للمجتمعات المحلية، استنادا إلى تنسيق وثيق وجهود ميدانية متواصلة تنفيذا للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن.

في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المنظومة الأمنية الإسرائيلية قولها إن اليونيفيل باتت أكثر عدائية تجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي حسب زعمها.