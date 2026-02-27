عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

شهداء وجرحى بغارات للعدوان الاسرائيلي على مناطق شرق لبنان

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦
٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش
شهداء وجرحى بغارات للعدوان الاسرائيلي على مناطق شرق لبنان
استشهد شخصان بينهم فتىً يحمل الجنسيةَ السورية جراءَ عدوانٍ شنه طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطقَ في البقاع شرقيَ لبنان.

واسفرت الغارات ايضا عن اصابة 29 آخرين بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال الاسرائيلي شن اكثر من 25 غارة عنيفة طالت مناطقَ جردية في البقاع مستخدما فيها صواريخ ارتجاجية.

وتركزت الغارات على جرود شمسطار وبوداي غربي بعلبك، بالاضافة الى جرود بلدة النبي شيت، وايضا في جرود حربتا والهرمل في البقاع الشمالي.

يذكر أن جيش الاحتلال شن عدوانا على البقاع قبل اسبوع ما أدى إلى استشهاد 10 أشخاص وجرح 24 آخرين بينهم أطفال.

من جهة اخرى، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إن الجيش اللبناني انتشر في 165 موقعً منذ تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024.

واكدت اليونيفيل استمرار دعمها انتشار الجيش اللبناني في الجنوب واوضحت أن هذه الخطوة تمثل تقدما مهما نحو بسط سلطة الدولة وتعزيز الأمن للمجتمعات المحلية، استنادا إلى تنسيق وثيق وجهود ميدانية متواصلة تنفيذا للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن.

في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المنظومة الأمنية الإسرائيلية قولها إن اليونيفيل باتت أكثر عدائية تجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي حسب زعمها.

