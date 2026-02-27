عاجل:
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

لندن تعلن دعمها للمحادثات بين طهران وواشنطن

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦
٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش
لندن تعلن دعمها للمحادثات بين طهران وواشنطن
قال رئيس الوزراء البريطاني ستارمر أن بلاده تركز على "دعم العملية السياسية" بين واشنطن وطهران.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه التوترات بشأن الاستخدام المحتمل لقواعد جوية بريطانية لشن عمل عسكري أمريكي ضد إيران.

وكشفت مصادر أن الحكومة البريطانية تقاوم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام قاعدة دييغو غارسيا الواقعة في جزر تشاغوس، بسبب مخاوف تتعلق بالقانون الدولي. ويأتي هذا الموقف في وقت هدد فيه ترامب بالتدخل العسكري ضد الجمهورية الإسلامية في حال فشل المفاوضات النووية.

وشدد ستارمر على التزام بلاده بالحلول الدبلوماسية ودعم العملية السياسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي تطور لافت، كشفت تقارير أن ترامب سحب دعمه لصفقة جزر تشاغوس التي أبرمها ستارمر لمنح السيادة على الجزر لموريشيوس، وذلك بسبب رفض لندن الموافقة على استخدام قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة لشن ضربات على إيران.

كلمات دليلية
0% ...

آخرالاخبار

المرجعية العليا في العراق تدعو للتضامن مع الشعب الإيراني

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع

السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية

هكذا هي ليالي إيران...

مضيق هرمز… محور الردع والاستقرار في الخليج الفارسي

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

وقف التداول في الأسهم الكورية مع استمرار انهيار السوق 

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط