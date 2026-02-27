عراقجي: حققنا تقدما تقنيا جيدا ودخلنا بمناقشة عناصر الإتفاق 

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، دعا واشنطن للتخلي عن مطالبها المبالغ فيها من أجل التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن نجاح المسار التفاوضي يتطلب جدية وواقعية من الجانب الآخر وتجنب أي خطوات غير محسوبة، مشددا على أن الجولة الأخيرة حققت تقدما تقنيا جيدا والدخول في مناقشة عناصر الاتفاق سواء في المجال النووي أو في رفع الحظر. معلنا عن موعد الجولة الرابعة، التي تركز وفق عراقجي على إجراءات الحظر.

الخارجية الإيرانية أكدت أن المفاوضات كانت مكثفة وجادة، وشهدت تقديم مقترحات ومبادرات مهمة وعملية في الموضوع النووي ومسألة إلغاء الحظر. مقترحات ثبتت موقف طهران الرافض لمبدأ تصفير التخصيب للأبد وتفكيك منشآتها ونقل مخزونها من اليورانيوم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...