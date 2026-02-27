عاجل:
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

بالفيديو..

عراقجي: حققنا تقدما تقنيا جيدا ودخلنا بمناقشة عناصر الإتفاق 

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦
٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش
مع تصاعد التكهنات حول مستقبل المفاوضات الإيرانية الاميركية غير المباشرة بعد جولة جنيف الثالثة، تحاول الأطراف تثبيت معادلة أولوية الحوار، في ظل تشديد حالة التحشيد العسكري الأميركي والجهوزية الدفاعية الإيرانية.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، دعا واشنطن للتخلي عن مطالبها المبالغ فيها من أجل التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن نجاح المسار التفاوضي يتطلب جدية وواقعية من الجانب الآخر وتجنب أي خطوات غير محسوبة، مشددا على أن الجولة الأخيرة حققت تقدما تقنيا جيدا والدخول في مناقشة عناصر الاتفاق سواء في المجال النووي أو في رفع الحظر. معلنا عن موعد الجولة الرابعة، التي تركز وفق عراقجي على إجراءات الحظر.

الخارجية الإيرانية أكدت أن المفاوضات كانت مكثفة وجادة، وشهدت تقديم مقترحات ومبادرات مهمة وعملية في الموضوع النووي ومسألة إلغاء الحظر. مقترحات ثبتت موقف طهران الرافض لمبدأ تصفير التخصيب للأبد وتفكيك منشآتها ونقل مخزونها من اليورانيوم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

أكسيوس: مفاوضات جنيف إيجابية رغم غياب الاتفاق

أكسيوس: مفاوضات جنيف إيجابية رغم غياب الاتفاق

خوف وترقّب بداخل الكيان وسط إنعدام الثقة بإمكانات الحماية

خوف وترقّب بداخل الكيان وسط إنعدام الثقة بإمكانات الحماية

سيناريوهات ما بعد جولة مفاوضات جنيف النووية؟

سيناريوهات ما بعد جولة مفاوضات جنيف النووية؟

جي دي فانس: نفضل الخيار الدبلوماسي والحوار مع ايران

جي دي فانس: نفضل الخيار الدبلوماسي والحوار مع ايران

0% ...

آخرالاخبار

المرجعية العليا في العراق تدعو للتضامن مع الشعب الإيراني

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع

السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية

هكذا هي ليالي إيران...

مضيق هرمز… محور الردع والاستقرار في الخليج الفارسي

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

وقف التداول في الأسهم الكورية مع استمرار انهيار السوق 

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط