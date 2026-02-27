خوف وترقّب بداخل الكيان وسط إنعدام الثقة بإمكانات الحماية

وفي الأثناء، واشنطن تسمح بمغادرة دبلوماسييها غير الأساسيين مع عائلاتهم، من الكيان الاسرائيلي تحسباً لتطورات أمنية مفاجئة، كما دعت السفارة الصينية في الكيان رعاياها لتوخي الحذر..

الواقع في الكيان الاسرائيلي يشي بشيء من الخوف والترقب..في الأيام الأخيرة، تزايدت وتيرة مناقشات مغلقة حول حماية الجبهة الداخلية، استعدادًا لاحتمال مواجهة مع إيران، بما في ذلك اجتماع لجنة الوزراء لحماية الجبهة الداخلية، ولم يُكشف للإسرائيليين عن أي شيء يتعلق بجاهزية الجبهة الداخلية تجاه إيران.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...