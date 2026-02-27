عاجل:
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

بالفيديو..

خوف وترقّب بداخل الكيان وسط إنعدام الثقة بإمكانات الحماية

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦
٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش
وسط ضبابية حول مسار الأوضاع في المنطقة على ضوء التصعيد الامريكي ضد ايران وتوالي التحذيرات والتهديدات، تبقى أعين الكيان الاسرائيلي ودوره في التحريض وعرقلة المفاوضات النووية.

وفي الأثناء، واشنطن تسمح بمغادرة دبلوماسييها غير الأساسيين مع عائلاتهم، من الكيان الاسرائيلي تحسباً لتطورات أمنية مفاجئة، كما دعت السفارة الصينية في الكيان رعاياها لتوخي الحذر..

الواقع في الكيان الاسرائيلي يشي بشيء من الخوف والترقب..في الأيام الأخيرة، تزايدت وتيرة مناقشات مغلقة حول حماية الجبهة الداخلية، استعدادًا لاحتمال مواجهة مع إيران، بما في ذلك اجتماع لجنة الوزراء لحماية الجبهة الداخلية، ولم يُكشف للإسرائيليين عن أي شيء يتعلق بجاهزية الجبهة الداخلية تجاه إيران.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

عدوان اسرائيلي جديد على البقاع ومناطق أخرى شرق لبنان جنوبه

عدوان اسرائيلي جديد على البقاع ومناطق أخرى شرق لبنان جنوبه

الجهاد الإسلامي: ممارسات العدو الصهيوني في حق الأسرى تجاوزت كل المعايير

الجهاد الإسلامي: ممارسات العدو الصهيوني في حق الأسرى تجاوزت كل المعايير

جي دي فانس: نفضل الخيار الدبلوماسي والحوار مع ايران

جي دي فانس: نفضل الخيار الدبلوماسي والحوار مع ايران

أكسيوس: مفاوضات جنيف إيجابية رغم غياب الاتفاق

أكسيوس: مفاوضات جنيف إيجابية رغم غياب الاتفاق

0% ...

آخرالاخبار

المرجعية العليا في العراق تدعو للتضامن مع الشعب الإيراني

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع

السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية

هكذا هي ليالي إيران...

مضيق هرمز… محور الردع والاستقرار في الخليج الفارسي

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

وقف التداول في الأسهم الكورية مع استمرار انهيار السوق 

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط