سيناريوهات ما بعد جولة مفاوضات جنيف النووية؟

مصادر دبلوماسية تحدثت عن عدد من السيناريوهات في ظل الصمت الأمريكي حول نتائج المفاوضات حتى الآن حيث قالت ان السيناريوهات المطروحة تتراوح بين استمرار المحادثات الاسبوع القادم وحصول اتفاق مرحلي او تصعيد عسكري من قبل واشنطن.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اكد في تصريحات أن نجاح المسار الدبلوماسي منوط بجدية وواقعية واشنطن وتجنبها المطالب المفرطة مشيرا ان المفاوضات حققت تقدم تقني جيد، وأن الطرفين دخلا مرحلة مناقشة عناصر الاتفاق ورفع الحظر

