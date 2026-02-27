عاجل:
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

بانوراما..

سيناريوهات ما بعد جولة مفاوضات جنيف النووية؟

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦
٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش
ترقب بعد اختتام جولة جديدة من المفاوضات بين امريكا وايران في جنيف حول البرنامج النووي الإيراني حيث تحدثت ايران وعمان عن تقدم في بعض الملفات التقنية بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مصادر دبلوماسية تحدثت عن عدد من السيناريوهات في ظل الصمت الأمريكي حول نتائج المفاوضات حتى الآن حيث قالت ان السيناريوهات المطروحة تتراوح بين استمرار المحادثات الاسبوع القادم وحصول اتفاق مرحلي او تصعيد عسكري من قبل واشنطن.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اكد في تصريحات أن نجاح المسار الدبلوماسي منوط بجدية وواقعية واشنطن وتجنبها المطالب المفرطة مشيرا ان المفاوضات حققت تقدم تقني جيد، وأن الطرفين دخلا مرحلة مناقشة عناصر الاتفاق ورفع الحظر

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

للمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

آخرالاخبار

المرجعية العليا في العراق تدعو للتضامن مع الشعب الإيراني

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع

السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية

هكذا هي ليالي إيران...

مضيق هرمز… محور الردع والاستقرار في الخليج الفارسي

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

وقف التداول في الأسهم الكورية مع استمرار انهيار السوق 

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط