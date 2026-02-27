تفاعل النشطاء مع صواريخ إيران التي غيّرت معادلات القوة بالمنطقة

ومع كل يوم يمر، تزداد قدرتها على قلب الموازين، فتصبح صواريخها ليست فقط رمزاً للقوة، بل أداة لتحقيقها في مسار أزمات المنطقة والإقليم.

اليوم، لا يمكن فصل هذا التطور عن الترقب العالمي، حيث أصبحت إيران قوة لا تُرد، وخصومها يدركون أن كل خطوة الآن محفوفة بالمخاطر.



وفي منصة إكس، تفاعل النشطاء مع التدوينة الأولى للناشط علي هاشم: "تسببت الصواريخ الإيرانية في هذه الخسائر التي لحقت بالإسرائيليين في الحرب التي استمرت 12 يوماً. وتم الحصول على هذه الصور من قبل مجموعة القرصنة حنظلة بعد اختراق معلومات جيش الاحتلال الإسرائيلي."

التفاصيل في الفيديو المرفق ...