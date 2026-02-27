عاجل:
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان
مصادر لبنانية: 5 شهداء و15 جريحاً و3 مفقودين في العدوان الإسرائيلي على المجمع السكني في بعلبك
عراقجي يؤكد لنظيره الأوزبكستاني أن إيران عازمة على الدفاع عن نفسها والتصدي للعدوان الأميركي الإسرائيلي المجرم
سرايا أولياء الدم في العراق: هاجمنا هدفاً حيوياً في الأردن بسرب من الطائرات المسيّرة ردعاً للعدوان
صفارات الإنذار تدوي في القدس ومناطق عديدة وسط الاراضي المحتلة
وزير خارجية أوزبكستان يعزي نظيره الإيراني باستشهاد قائدالثورة الاسلامية ومجموعة من المواطنين الايرانيين خلال العدوان الصهيو-أميركي على البلاد
حرس الثورة: بدأنا الموجة 16 من عمليات الوعد الصادق 4 بإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات باتجاه الأراضي المحتلة

نقطة تواصل..

تفاعل النشطاء مع صواريخ إيران التي غيّرت معادلات القوة بالمنطقة

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦
٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش
في ظل التحشيدات العسكرية الأمريكية المتواصلة والتهديدات التي يطلقها دونالد ترامب، تقف إيران بثبات كقوة صاعدة لترسم الحدود. فبعد الهزة العنيفة لحرب الاثني عشر يوماً، باتت صواريخ إيران كابوساً يطارد أحلام خصومها، لتفرض واقعاً عسكرياً متغيراً يربك كل الحسابات.

ومع كل يوم يمر، تزداد قدرتها على قلب الموازين، فتصبح صواريخها ليست فقط رمزاً للقوة، بل أداة لتحقيقها في مسار أزمات المنطقة والإقليم.

اليوم، لا يمكن فصل هذا التطور عن الترقب العالمي، حيث أصبحت إيران قوة لا تُرد، وخصومها يدركون أن كل خطوة الآن محفوفة بالمخاطر.

وفي منصة إكس، تفاعل النشطاء مع التدوينة الأولى للناشط علي هاشم: "تسببت الصواريخ الإيرانية في هذه الخسائر التي لحقت بالإسرائيليين في الحرب التي استمرت 12 يوماً. وتم الحصول على هذه الصور من قبل مجموعة القرصنة حنظلة بعد اختراق معلومات جيش الاحتلال الإسرائيلي."

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

كلمات دليلية

روابط ذات صلة

جي دي فانس: نفضل الخيار الدبلوماسي والحوار مع ايران

جي دي فانس: نفضل الخيار الدبلوماسي والحوار مع ايران

أكسيوس: مفاوضات جنيف إيجابية رغم غياب الاتفاق

أكسيوس: مفاوضات جنيف إيجابية رغم غياب الاتفاق

منظمة التعاون الاسلامي تحذر من استخدام القوة ضد ايران

منظمة التعاون الاسلامي تحذر من استخدام القوة ضد ايران

وزيرا خارجية إيران وغامبيا يؤكدان على تطوير العلاقات بين البلدين

وزيرا خارجية إيران وغامبيا يؤكدان على تطوير العلاقات بين البلدين

0% ...

آخرالاخبار

المرجعية العليا في العراق تدعو للتضامن مع الشعب الإيراني

عراقجي: ترامب خان الدبلوماسية والشعب الأمريكي

وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع

السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية

هكذا هي ليالي إيران...

مضيق هرمز… محور الردع والاستقرار في الخليج الفارسي

تحذيرات في الشيوخ الامريكي من تصاعد الخسائر بسبب استمرار الحرب

وقف التداول في الأسهم الكورية مع استمرار انهيار السوق 

إيران تحذر أوروبا من التواطؤ مع العدوان الأمريكي والإسرائيلي

أسعار النفط تواصل الصعود مع إضطراب إمدادات الشرق الأوسط