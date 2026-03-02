عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

حزب الله يعزي بالإمام الخامنئي: أحد أعظم قادة شهداء الأمة

الأحد ٠١ مارس ٢٠٢٦
٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش
حزب الله يعزي بالإمام الخامنئي: أحد أعظم قادة شهداء الأمة
عزى حزب الله باستشهاد قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، وقال: ارتفع إلى رحمة ربه ورضوانه، ليكون أحد أعظم قادة شهداء الأمة على مرّ تاريخها الحافل بالشهادة، قائداً مجاهداً مؤمناً مضحياً شجاعاً.

وأصدر حزب الله بيان تعزية باستشهاد قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي (قدس سره)، قال فيه “هو الشمس التي تبعث الضياء” كما وصفه الإمام الخميني المقدس. سماحة السيد القائد، العبد الصالح، الولي الفقيه، قائد الأمة وملهمها، السيد علي الحسيني الخامنئي، ارتفع إلى رحمة ربه ورضوانه، ليكون أحد أعظم قادة شهداء الأمة على مرّ تاريخها الحافل بالشهادة، قائدًا مجاهدًا مؤمنًا مضحيًا شجاعًا، وصاحب بصيرة نافذة وحكمة بالغة، ليلتحق بالقافلة النورانية المباركة في المسيرة الإلهية الممتدة من رسول الله محمد (ص)، وجدّيه أمير المؤمنين شهيد المحراب، الإمام علي بن أبي طالب (ع)، وسيد الشهداء الإمام الحسين (ع)”.

وأضاف حزب الله “لقد ترجّل السيد القائد علي الخامنئي عن صهوة جهاده بعد عمر طويل مبارك، قضاه في خدمة المستضعفين والمظلومين في جبهات الحق ضدّ الباطل في أنحاء مختلفة من العالم، وكانت قضية تحرير فلسطين ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم القضية المركزية التي بذل في سبيلها كل غالٍ ونفيس من أرواح مطهّرة وأنفس زكية من إخوانه القادة المجاهدين، وإمكانات هائلة من بركات وخيرات الثورة العظيمة والجمهورية الإسلامية المباركة”.

وأكد حزب الله “لقد استشهد السيد القائد الخامنئي علي أيدي أشقى أشقياء هذا الزمان من الإرهابيين الإسرائيليين والأميركيين في شهر رمضان المبارك، تأسّيًا بجدّه أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، بعد أن وطّد أركان الجمهورية الإسلامية، وثبّت ركائزها، وجعلها دولة مقتدرة وعزيزة منتصرة وحاضرة بقوة في كل ميادين العلم والعمل والجهاد والمقاومة، ونقلها من نصر إلى نصر ومن عزٍّ إلى عزّ”.

وتابع “إننا نعزي صاحب العصر والزمان (عج)، والمراجع العظام، والحوزات العلمية والمجاهدين والمؤمنين وأمة المقاومة والشعب الإيراني العظيم الصابر والثابت والمجاهد، والأمة الإسلامية جمعاء، وأحرار ومستضعفي العالم، والأخوة الأعزاء في حكومة الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري الإسلامي والبرلمان الإيراني، وعائلته الشريفة المباركة المضحية والصابرة”.

وقال حزب الله “إننا إذ نبارك لسماحة السيد القائد علي الحسيني الخامنئي شهادته المباركة والفوز العظيم بنيله أرفع الأوسمة الإلهية، وهو يقارع أعداء الحق والدين والإنسانية في ميدان الجهاد والمقاومة، ونعزي ونبارك بأخوته الشهداء الذين ارتقوا معه إثر الغارات الأميركية الصهيونية الغادرة على العاصمة الإيرانية طهران”.

وأضاف “ان حزب الله قيادة ومجاهدين ومجتمعًا مقاومًا مؤمنًا صابرًا وصامدًا يؤكد عهده الثابت والأبدي للسيد القائد الشهيد، ولسيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي، ولسيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله، وللشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، ولكل الشهداء، أن يواصل جهاده ومقاومته، وأن يقف بقوة وثبات إلى جانب الجمهورية الإسلامية قيادة وحكومة وحرسًا ثوريًا وجيشًا وشعبًا كما عهده في كل الاستحقاقات والملمات لدحر المستكبرين والطغاة المعتدين حتى تحقيق النصر النهائي الكامل”.

