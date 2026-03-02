عاجل:
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو
عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط
المقاومة اللبنانية: استهدفنا قوة إسرائيلية في كريات شمونة بصواريخ ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الجنود
الجيش الإيراني: إسقاط 6 مسيرات هرمس في طهران وأصفهان وسط البلاد ومحافظة كردستان غرب البلاد
بزشكيان لقادة الدول الصديقة والجارة: نحترم سيادتكم ونؤمن بأن أمن المنطقة واستقرارها يجب أن يتحقق بجهود دولها مجتمعة
الرئيس الإيراني لقادة دول المنطقة: سعينا معكم وعبر الدبلوماسية لتجنب الحرب لكن العدوان العسكري الأمريكي الصهيوني لم يترك لنا خياراً سوى الدفاع عن أنفسنا
وسائل اعلام لبنانية: غارات إسرائيلية متعددة تستهدف جرود شمسطار وبوادي في البقاع
السيد خاتمي: اقتربنا من اختيار القائد الجديد ونعمل ضمن الأطر القانونية
حرس الثورة الاسلامية: تم تنفيذ الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق أكثر من 40 صاروخا باتجاه أهداف أمريكية وإسرائيلية
غارة إسرائيليّة تستهدف أطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان

حزب الله: استهدفنا جنوب حيفا ثأرا لدم الإمام الخامنئي

الإثنين ٠٢ مارس ٢٠٢٦
٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش
حزب الله: استهدفنا جنوب حيفا ثأرا لدم الإمام الخامنئي
أعلن حزب الله في بيان، أن المقاومة استهدفت بصلية من الصواريخ موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو جنوب حيفا.

وأعلن حزب الله في بيان، أنه ثأراً لدم ولي أمر المسلمين السيد علي الخامنئي استهدفت المقاومة بصلية من الصواريخ موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو جنوب حيفا.

وفي ما يلي نص البيان:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (1):‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

ثأراً للدم الزاكي لولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي قدس سره الشريف الذي سُفك ظلماً وغدراً على يد العدو الصهيوني المجرم، ودفاعاً عن لبنان وشعبه وفي إطار الرد على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، استهدفت المقاومة الإسلامية منتصف ليل الأحد الإثنين الواقع فيه الثاني من آذار 2026 بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة.


لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الإعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين.


لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستمر في عدوانه الممتد منذ خمسة عشر شهرا من دون أن يلقى رداَ تحذيرياً لوقف هذا العدوان والإنسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة.


هذا الرد هو رد دفاعي مشروع وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حداً للعدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان.

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

أكثر من 40 صاروخًا وإسقاط مسيّرات.. بيان اليوم الخامس من الحرب

السوداني يدين العدوان الأمريكي-الصهيوني ويجدد دعم العراق لإيران

الأمين العام لحزب الله: دفاعنا المشروع مستمر حتى تحقيق الأهداف

مسيرات ليلية حاشدة تتواصل في مختلف المدن الإيرانية + فيديو

استهداف الأحياء السكنية في طهران.. حين تسقط الادعاءات أمام الواقع + فيديو

الإنتقام من قتلة الأنبياء والأئمة مستمر

اليونيسكو تدين الضربة الأمريكية-الاسرائيلية البشعة على مدرسة في إيران

"تل ابيب" تحت القصف.. الموجة الـ18 من الصواريخ الإيرانية

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: ترامب أدخل الشعب الأمريكي في حرب جبانة بتحريض من نتنياهو

عراقجي لوزير الخارجية القطري: الهجمات الإيرانية في قطر تستهدف مصالح الولايات المتحدة الامريكية فقط